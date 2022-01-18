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Türkiye’nin en hızlı ‘unicorn’u Dream Games 255 milyon dolarlık yeni yatırım aldı

#Dream Games#Unicorn#Yatırım
Türkiye’nin en hızlı ‘unicorn’u Dream Games 255 milyon dolarlık yeni yatırım aldı

Üçüncü yatırım turunda, 255 milyon dolarlık yeni yatırım almayı başaran Dream Games, 2,75 milyar dolar değerlemeye ulaşarak dünyanın en değerli mobil oyun şirketlerinden biri oldu. Bu turla birlikte Dream Games’in aldığı toplam yatırım 468 milyon dolara ulaştı. Firmanın ilk oyunu ‘Royal Match’, 2021’de dünyanın en fazla hasılat yapan mobil oyunlarından biri olurken; ABD, İngiltere ve diğer önemli pazarlarda en büyük ilk 10 mobil oyun arasında yer aldı.

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İki yıl gibi kısa bir sürede dünyanın en değerli ve en çok yatırım alan mobil oyun şirketlerinden biri olan Dream Games, aldığı yeni yatırımla değerini katladı. Geçen yıl haziran ayında aldığı yatırımla 1 milyar dolar değerlemeye ulaşarak Türkiye’nin üçüncü ‘unicorn’u unvanının sahibi olan Dream Games, 255 milyon dolarlık yeni yatırım alarak, 2,75 milyar dolar değerlemeye ulaştı. Böylece Dream Games, altı ay gibi kısa bir sürede değerini yaklaşık üç katına çıkarmayı başardı. 2019 yılında kurulan İstanbul merkezli mobil oyun şirketi, bugüne kadar toplam 468 milyon dolar yatırım aldı.

Şirketin son bir yılda gerçekleştirdiği üçüncü yatırım turu olan Seri C turuna Index Ventures liderlik etti. Yatırım turuna Makers Fund, BlackRock, IVP, Kora ve Balderton Capital gibi önemli fonlar da katıldı.

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SONER AYDEMİR: MÜHENDİSLİKLE SANATI BULUŞTURUYORUZ

Oyun geliştirmeye olan yaklaşımlarının, animasyon devi Pixar’ın film yapımcılığına olan yaklaşımına çok benzediğini belirten Dream Games CEO’su Soner Aydemir, “Mühendislikle sanatı buluşturarak, oyunumuzda yer alan binlerce detayın mükemmel bir uyum içinde olmasını sağlıyoruz. Böylelikle dünya çapında milyonlarca kullanıcı tarafından beğenilen, kaliteli bir oyun deneyimi sunmayı başarıyoruz” diye konuştu.

Aydemir, Dream Games’in elde ettiği başarıdan ve yatırımcıların ilgisinden büyük mutluluk ve gurur duyduklarını söyledi. “Her biri kendi alanında dünya standartlarında işler ortaya koyan takım arkadaşlarımızla birlikte mobil oyun sektöründe birçok kaliteli ve kalıcı işe imza atmayı hedefliyoruz” dedi.

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STEPHEN KURGAN: BEKLENTİLERİMİZİN DE ÖTESİNDE BİR BAŞARI

Firmanın üçüncü yatırım turuna liderlik eden Index Ventures’ın ortağı Stephane Kurgan, Dream Games’in ilk oyunu olan Royal Match'in yakaladığı başarıyla tüm beklentilerini aştığını ifade etti. Kurgan, "Royal Match sekiz ayda 2021'in en çok oynanan mobil oyunlarından biri oldu. Bünyesine kattığı yaratıcı yetenekler, geliştirdiği mühendislik uzmanlığı ve sergilediği örnek iş ahlakı sayesinde Dream Games, sektördeki en iyi şirketlerden birisi haline geldi. Daha şimdiden mobil oyun alanında mükemmeliyet olarak görülen normları değiştirdiler. Bundan sonra nereye ulaşacaklarını görmek için sabırsızlanıyoruz” dedi.

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Türkiye’nin en hızlı ‘unicorn’u Dream Games 255 milyon dolarlık yeni yatırım aldı

MİLYONLARI PEŞİNDEN SÜRÜKLEYEN OYUN: ROYAL MATCH

Dream Games'in ilk oyunu olan Royal Match, çıktığı günden bu yana dünya genelinde her ülkeden ve her yaş grubundan milyonlarca kişiye ulaştı. 2021 yılında dünyanın en fazla hasılat yapan mobil oyunlarından biri olan Royal Match, ABD, İngiltere ve diğer büyük pazarlarda en büyük 10 mobil oyundan biri olmayı başardı.

SIRADA YENİ OYUN VAR

Dream Games, 2022 yılında yeni bir oyunun geliştirilmesine başlamayı planlıyor. İstanbul'daki ofislerinde 80 kişilik bir ekibi olan şirket, 2022’de 120 kişiyi daha işe almayı hedefliyor.

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#Dream Games#Unicorn#Yatırım

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