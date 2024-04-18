Döviz mevduatları düşüşe geçti

Haberin Devamı

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 3 milyar 171,30 milyon dolar düşüş gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 183 milyar 647,50 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 5 Nisan ile sona eren haftada 180 milyar 476,20 milyon dolara geriledi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 475,30 milyon dolar azalarak 111 milyar 32,80 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 2 milyar 695,90 milyon dolar düşüşle 69 milyar 443,40 milyon dolara geriledi.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 4 milyar 580 milyon dolar azaldı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 1 milyar 718 milyon dolar azalırken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 2 milyar 861 milyon dolar artış gösterdi.