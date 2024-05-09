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Döviz mevduatına talep geriledi! Düşüş yaşandı

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#Döviz#Dolar#Piyasa
Döviz mevduatına talep geriledi Düşüş yaşandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2024 14:40

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 3,42 milyar dolar azaldı.

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Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 3 milyar 420,80 milyon dolar düşüş gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 179 milyar 235,5 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 3 Mayıs ile sona eren haftada 175 milyar 814,70 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 1 milyar 460,20 milyon dolar azalarak 107 milyar 960,20 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 1 milyar 960,70 milyon dolar düşüşle 67 milyar 854,40 milyon dolara geriledi.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 2 milyar 986 milyon dolar azaldı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 921 milyon dolar yükselirken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 2 milyar 65 milyon dolar düşüş gösterdi.

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#Döviz#Dolar#Piyasa

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