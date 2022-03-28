Dördüncü nesil Fabia Türkiye'de

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Modelin 95 HP’lik versiyonu ‘Elite’ donanımla ve 5 ileri manuel şanzımanla satışta olacak. 110 HP’lik versiyonu ise 7 ileri otomatik şanzımanla birlikte ‘Elite’ ve ‘Premium’ donanım versiyonlarıyla tercih edilebilecek. 7 ileri otomatik şanzımana sahip ‘Premium’ donanımlı versiyonun satış fiyatı ise 459 bin 900 lira olarak belirlendi.

25 BİN SATIŞ HEDEFİ

Yeni Fabia’nın Türkiye lansmanında markanın bu yılki planları ve gelecek dönem hedefleriyle ilgili bilgiler veren Yüce Auto-Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, “2022 yılında 25 bin aracın üzerinde satış hedefimiz bulunuyor. Fabia’da ise normal şartlarda bir üretim olsaydı minimum 6 bin adet satabileceğimizi planlıyorduk. Ama şu dönem toplam satışımızın yüzde 10’unu oluşturacak Fabia satışı hedefliyoruz. 2021 yılında hedefimiz 40 bin araç satmaktı ve ilk 6 ayda bu tempoyu yakalamıştık. Bu yılki hedefimiz de 50 bin araç satmaktı. Ürün gamımızda buna el veriyordu. Bu rakama sonunda ulaşacağız ancak arz sorununun ortadan kalkması gerekiyor“ ifadelerini kullandı.

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Skoda’nın elektrikli modellerini 2024 yılında Türk tüketicisiyle buluşturmak istediklerini belirten Başar şöyle konuştu: “Skoda olarak pazara sunduğumuz her yeni modelde markanın tasarım, donanım ve teknolojide geldiği noktayı bir adım daha ileri götürüyor. Türkiye’de oldukça önemli bir sınıf olan B segmentinde Fabia’nın da birçok müşteriyi markamızla ilk kez tanıştıracağına inanıyoruz. 2014 yılında satışa çıkan Fabia’nın 3.ncü neslinin müşteri portföyü 39.5 yaş ortalamasındaydı. 4. nesil Fabia’nın öne çıkan üstün özellikleri ve sürüş dinamikleri ile yaş ortalamasını 35-36’lara çekmesini bekliyoruz.”