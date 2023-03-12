Dönüşümü hızlandıracak 3 formül

Haberin Devamı

Geçtiğimiz günlerde vatandaşa verilen kira yardımlarının artacağı açıklandıktan sonra dün de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yeni düzenlemeyi duyurdu. Bakan Nebati, kentsel dönüşüme yönelik üç ayrı yaklaşım belirlediklerini ifade ederek, şunları söyledi:

1- KREDİ AVANTAJI: “Konut üreticisi ile anlaşan bağımsız bölüm sahiplerine piyasa koşullarına göre çok uygun şartlarda kredi kullandırarak kentsel dönüşümü teşvik edeceğiz. Bu modelde konut sahiplerinin hak kaybına uğramaması için emsalleri de koruyarak kentsel dönüşüm sürecini destekleyeceğiz.

2- ÜRETİCİYE DESTEK: Ada bazlı kentsel dönüşüm kapsamında ise konut üreticilerini teşvik edeceğiz. Konut üreticilerine düşük maliyetle finansman desteği sağlayarak depreme dayanıklı konut arzını arttıracağız. Her iki durumda da KGF desteklerini devreye alacağız. Bu sayede konut üreticisi ve bağımsız bölüm maliklerinin krediye erişimini kolaylaştırmayı planlıyoruz.

Haberin Devamı

3- YENİ KİRA MODELİ: Çalışmalarına 6 Şubat öncesinde başladığımız üçüncü modelimiz de kiralık konut arzını artırmaya yönelik. Bu modelde ülkemize kiralık konut üreticisi kavramını kazandırmayı ve kiralık konut arzını kısa sürede artırmayı planlıyoruz. Bu modelde üretilen kiralık konutlar, öncelikle kentsel dönüşümde riskli yapı malik ve kiracılarına hizmet sağlayacak. Kiralama tutarları ve kira artışları kamu otoritesi tarafından belirlenecek ve kira tavanı uygulanacak. Salgın döneminden bu yana makul seviyelerin çok ötesinde artış gösteren kira enflasyonunu da dizginlemiş olacağız.”

DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI

Bakan Nureddin Nebati, TOKİ projelerinde görev alan yüklenicilerin ihtiyaç duyduğu finansmana erişimi kolaylaştırmak adına KGF paketini revize edeceklerini, detayları önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti ve şunları söyledi: “Vatandaşlarımızın konut ve barınma ihtiyaçlarına çözüm olmak amacıyla konut kredilerinde uygulanan kredi değer oranlarını güncelledik. Orta ve alt gelir grubuna yönelik konutların daha uygun şartlarla üretilmesine imkân sağlamak amacıyla TOKİ tarafından konut ve konut ile birlikte ihale edilen yapım işlerinde 2023 sonuna kadar damga vergisi muafiyeti getirdik” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

309 BİN KONUTUN TEMELİ ATILACAK

21 Şubat’tan bugüne kadar yapımı başlatılan konutlarla ilgili bilgi veren Bakan Murat Kurum da şunları söyledi: “Gaziantep’de 9 bin 61 konut ve 400 köy evi, Adıyaman’da 911 konut ve köy evi, Kilis’te 645, Hatay’da 1677, Kahramanmaraş’ta 7 bin 247, Şanlıurfa’da 897; Malatya’da 5 bin 428, Adana’da 590, Osmaniye’de 152 olmak üzere köy evleriyle birlikte toplamda 27 bin 253 konutun yapımını başlatmış olduk. Mart ayı içerisinde 11 ilde eşzamanlı olarak 15 bin köy konutun ihalelerini gerçekleştirerek yapımını başlatacağız. İnşallah önümüzdeki üç ay içerisinde 11 ilin tamamında köy evleriyle birlikte toplamda 309 bin konutun temellerini atacak, inşa süreçlerini başlatmış olacağız.” Bakan Kurum TOKİ’nin bölgede kentsel dönüşüm için inşa ettiği sağlıklı, güvenli ve yeni konutlarının bulunduğunu, bu evlerin depremzedelere sunulacağını da ifade etti.