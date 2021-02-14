Dönüşüm kredisinde limit arttı

Ülke genelinde 6.7 milyon riskli konutun yenilenmesi için başlatılan kentsel dönüşüm hamlesinde süreci hızlandıracak önemli bir adım daha atıldı. Geçen ay yapılan düzenleme ile evini dönüştürecek vatandaşlar için KDV yüzde 18’den yüzde 1’e çekilmişti. İkinci adımda da kredi limiti yükseldi. Dönüşüm kapsamında hak sahiplerince bankalardan kullanılacak kredilere sağlanacak faiz desteklerinde, kredi anapara tutarı için belirlenen üst limitler arttırıldı.

DÖNÜŞÜME 200 BİN TL

6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülecek karara göre, hak sahipliği bazında destek sağlanacak kredi anapara tutarı için üst limit, güçlendirme kredisinde 50 binden 80 bin liraya, konut yapım, konut edindirme, iş yeri yapım ve iş yeri edindirme kredilerinde ise 125 binden 200 bin liraya yükseltildi. Birden fazla evi olan hak sahibi adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı da 625 bin liradan 1 milyon liraya çıkarıldı.

İŞTE VERİLEN DESTEKLER

- Evini dönüştürecek vatandaşa verilen destekler şöyle:

- 18 ay kira desteği veriliyor. (İllere göre 715 lira ile 1. 150 lira arasında değişiyor)

- Geçtiğimiz ay yapılan düzenleme ile KDV indirimi devreye girdi. Evini dönüştüren vatandaş yüzde 18 yerine yüzde 1 KDV ödeyecek.

- Tapu, noter, damga vergisi gibi harçlardan muafiyet sağlanıyor.

- Bakanlık kullanılan kredilere 0.40 puana kadar faiz desteği veriyor. Dün yapılan düzenleme ile bu alanda da kredi üst limiti arttı.

ADIM ADIM DESTEK SÜRECİ

- Kentsel dönüşüm yasası kapsamında, konutunu veya işyerini kendi imkanları ile dönüştürmek isteyenlerin, bankalardan kullanacakları kredilere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı faiz desteği veriyor. Destekten faydalanılabilmesi için gayrimenkulün riskli alanda bulunması veya riskli yapı olduğunun raporlarla tespit edilmiş olması ve yapının anlaşma ile tahliye edilmiş olması gerekiyor.

- Hak sahipleri tahliyenin ardından 1 yıl içinde bankalara kentsel dönüşüm kredisi başvurusunda bulunabiliyor.

- Kredi faiz desteğinden faydalanabilmek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile protokol imzalamış olan bankalardan birisine başvurmak gerekiyor.

- Krediye bakanlık 0.40 (400 baz) puana kadar destek veriyor. Mesela anlaşmalı banka aylık yüzde 1.65 faiz oranıyla dönüşüm kredisi sağlıyorsa, bakanlığın desteğiyle bu oran yüzde 1.25’e iniyor. Ayrıca desteğin miktarı binanın enerji verimliliğine göre de değişebiliyor.

- Faiz destekli konut kredileri için vade en çok 10 yıl, işyeri kredilerinde ise 7 yıl olarak uygulanıyor. Kredi alan kişiler ödemelerini eşit taksitli yapabileceği gibi 1 ya da 2 yıllık ödemesiz dönem imkanından da faydalanabiliyor.

- Kira ve faiz desteği birlikte kullanılamıyor. Kira yardımından faydalananlar faiz desteğin-den, faiz desteğinden faydalananlar ise kira yardımından faydalanamıyor.

‘VATANDAŞA MALİ KOLAYLIK’

Kentsel dönüşümü hızlandıracak, vatandaşa mali kolaylık getirecek bir düzenlemeyi daha hayata geçirdiklerini belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Yapılarını kentsel dönüşüm kapsamında yenileyen vatandaşlarımız için kredi miktarlarını arttırdık. Yapılarını kentsel dönüşüm kapsamında yenileyen vatandaşlarımız için KDV indiriminden sonra attığımız bu yeni adımla ülkemizin tamamında deprem dönüşüm sürecini daha da hızlanacak. Vatandaşlarımızı sağlam ve güvenli yuvalara kavuşturmak için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

16 MİLYAR LİRA KAYNAK KULLANILDI

Bakan Kurum, bugüne kadar 147 milyon 998 bin lira faiz desteği verildiğini belirterek, “Türkiye genelinde 4 milyar 565 milyon lira kira yardımı yaptık. Noter harcı, tapu harcı, damga vergisi gibi vergi harç ve ücretlerden muafiyet de sağlıyoruz. Toplam 16 milyar TL kaynak kullandık” dedi. Yaklaşık 14 bin vatandaşın da 1.2 milyar liralık dönüşüm kredisi kullandığı belirtildi.