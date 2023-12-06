Dolar milyarderi Warren Buffett'in Apple serüveni! Tek hareketiyle devleri satın alabiliyor

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Teknoloji devi Apple'ın pazar büyüklüğü salı günü 3 trilyon doları aştı. Apple hisselerinin değeri 193 dolara kadar yükseldi. Bu artışın en çok yaradığı isimlerin başında ise ABD'li ünlü yatırımcı Warren Buffett geliyor. Buffett'ın sahibi olduğu yatırım şirketi Berkshire Hathaway'in elinde bulunan Apple hisselerinin değeri, son artışla toplam 177 milyar dolara yükseldi.

NIKE, DISNEY VE WELLS FARGO'YU AŞTI

Buffett'ın sahibi olduğu Apple hisselerinin halka açık birçok büyük şirketten daha değerli olması dikkat çekti. Örneğin spor giyim devi Nike'ın toplam büyüklüğü 175 milyar dolar iken, Disney'in ise 168 milyar dolar. ABD bankası Wells Fargo'nun toplam değeri ise 164 milyar dolar.

Apple hisseleri bu yıl yüzde 50, eylül ayından bu yana ise yüzde 13 artış gösterdi. Hisselerdeki bu son artış Buffett'a 20 milyar dolar dolar para kazandırdı. Buffett'in sahibi olduğu Berkshire Hathaway, ABD'li teknoloji devinin yaklaşık 916 milyon hissesine sahip. Buffett'in şirketinin Apple'da yüzde 5,9'luk bir payı bulunuyor. Bu durum da Berkshire Hathaway'i, ABD'li Vanguard'dan sonraki en büyük ikinci Apple hissedarı yapıyor.

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DÜNYANIN EN ZENGİNLERİ ARASINDA

Berkshire Hathaway, 2016 ile 2018 yılları arasında şirkete 30 milyar doların üzerinde yatırım yaptı. Apple'ın değer kazanması ile bu yatırımlar neredeyse 6 kat değerlendi. Berkshire Hathaway'ın sahibi 93 yaşındaki Warren Buffett ise Bloomberg milyarderler endeksine göre dünyanın en zengin 7'inci insanı. Buffett'in net serveri ise yaklaşık 119 milyar dolar.

Apple dünyanın piyasa eğeri en büyük şirketi olurken ikinci sırada Microsoft, üçüncü sırada ise Suudi petrol şirketi Aramco bulunuyor. Bu 3 şirketi izleyen diğer firmalar ise şöyle sıralanıyor: Alphabet (Google), Amazon, NVIDIA, Meta (Facebook), Berkshire Hathaway, Tesla, Eli Lilly.