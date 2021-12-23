Dolar düşüşünü sürdürüyor! 11 lira seviyelerine geriledi... Bakan Nebati: Kur dengeye gelecektir

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Dolar 11 lira seviyelerine geriledi... Bakan Nebati: Kur dengeye gelecektirDolar 11 lira seviyelerine geriledi... Bakan Nebati: Kur dengeye gelecektir#Dolar
Türkiyede Omikron alarmı Yeni tedbirler kapıda: Ocak hazırlığıTürkiye'de Omikron alarmı! Yeni tedbirler kapıda: Ocak hazırlığı#Koronavirüs
Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyorOmicron varyantı ile semptomlar değişiyor... 'Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor'#Koronavirüs
Bakan Muştan net mesaj: Fırsatçılara göz açtırmayacağızBakan Muş'tan net mesaj: Fırsatçılara göz açtırmayacağız#Döviz
Merkez Bankası 23 Aralık kur seviyesini açıkladıMerkez Bankası 23 Aralık kur seviyesini açıkladı#Merkez Bankası
Kur korumalı mevduat devrede Döviz hesapları tamam, sıra TL varlıklarındaKur korumalı mevduat devrede! Döviz hesapları tamam, sıra TL varlıklarında#Kur Korumalı TL
Fakat kabul edelim ki zekice bir hamleydiFakat kabul edelim ki zekice bir hamleydi#Dolar
İstanbulda kar yağışı başladı Kentin birçok noktası beyaza büründüİstanbul'da kar yağışı başladı! Kentin birçok noktası beyaza büründü#Hava Durumu
Çinden şaşırtan karar... 13 milyon kişi karantinaya alındıÇin'den şaşırtan karar... 13 milyon kişi karantinaya alındı #OMICRON
Ve Omicronun gizemi çözüldü... İşte en şanssız grupVe Omicron'un gizemi çözüldü... İşte en şanssız grup#Omicron
F.Bahçe maçında Caner Erkini yakan sözler Gösterirsen göster lan Sen insan değilsin Alacağı ceza...F.Bahçe maçında Caner Erkin'i yakan sözler! 'Gösterirsen göster lan! Sen insan değilsin' Alacağı ceza...#Caner Erkin
Bitcoin hareketsiz kaldı Kripto paralarda durgunluk... İşte en çok yükselenlerBitcoin hareketsiz kaldı! Kripto paralarda durgunluk... İşte en çok yükselenler#Kripto Para
Ünlü oyuncuya şok ve büyük acı: Anne ve babası evlerinde ölü bulunduÜnlü oyuncuya şok ve büyük acı: Anne ve babası evlerinde ölü bulundu#Alicia Witt
Karşısındaki boksör değil, sadece bir çocuk Okulda dehşete düşüren anlarKarşısındaki boksör değil, sadece bir çocuk! Okulda dehşete düşüren anlar#Öğretmen
Ceyhun Fersoy ve Begüm Önere saldırı anı kameradaCeyhun Fersoy ve Begüm Öner'e saldırı anı kamerada!#Ceyhun Fersoy
HABERLEREkonomi Haberleri

Dolar düşüşünü sürdürüyor! 11 lira seviyelerine geriledi... Bakan Nebati: Kur dengeye gelecektir

#Dolar#Euro#Piyasa
Dolar düşüşünü sürdürüyor 11 lira seviyelerine geriledi... Bakan Nebati: Kur dengeye gelecektir

Piyasalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni ekonomik tedbirlerini benimsemeye başladı. Dolar 11 lira seviyesine gerilerken Türk Lirası 4 günde yüzde 40 civarında değer kazancı yaşadı. Euro ve altında da düşüş devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dolar kurunun iyi yerlerde dengeye geleceğini belirtti.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yılın son Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıkladığı ekonomik tedbirler büyük yankı uyandırdı. Piyasalar ve iş dünyası tarafından büyük destek gören tedbirlerle birlikte döviz kurlarında sert düşüşler meydana geldi. Dolar ve euroda yüzde 40’a varan kayıplar görülürken altın fiyatları da düşüşe geçti. Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat’ın da devreye girmesiyle döviz kurlarındaki düşüşün dengeye ulaşması bekleniyor.

Piyasalarda Türk Lirası rüzgarı esiyor. Dolar ve euro karşısında sadece bir günde yüzde 40 oranında değer kazanan Türk Lirası’nda güçlenme devam ediyor. TL dolar karşısında 12 liranın altına geriledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ekonomik tedbir paketiyle birlikte kurlarda dengeye gelme çabası sürüyor. Dolar kuru bugün 11.3181 lira, euro ise 12.86 liraya kadar düştü.

Gözden Kaçmasın

Ucuz borçlanma için son günlerUcuz borçlanma için son günlerHaberi Görüntüle

BAKAN NEBATİ: KUR İYİ BİR YERLERDE DENGEYE GELECEKTİR

Haberin Devamı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati önceki gün TL’ye teşvik paketiyle ilgili yaptığı değerlendirmede, “Kurda köpüklerin gittiği, gerçek fiyatlamanın oluştuğu bir noktaya doğru gidiyoruz. Kur iyi bir yerlerde dengeye gelecektir. Türkiye tarihi fırsatı değerlendirecek” dedi.

OMICRON VARYANTI DA DOLARDA DÜŞÜŞE NEDEN OLUYOR

Koronavirüsün Omicron varyantının hastaneye yatmaya yol açma riskinin Delta varyantına göre yüzde 40-45 daha az olduğu haberleri, küresel ekonomik görünüm için iyimserliği artırdı. Dolar bu gelişme ile birlikte önemli para birimleri karşısında değer kaybetmeye başladı. Fed Başkanı Jerome Powell, Omicron varyantına ilişkin net sonuçları bilmediklerini belirtmiş ve buna göre de faiz politikası izleyeceklerinin altını çizmişti. Ancak Omicron'un diğer varyantlara göre daha ılımlı seyretmesi Fed'in adımlarını geç atmasına neden olabilir.

Gözden Kaçmasın

Fiyatları indirin çağrısı: Sıra etiketlerde Fiyatlar roket gibi çıkıp paraşüt hızında inmemeliFiyatları indirin çağrısı: Sıra etiketlerde! 'Fiyatlar roket gibi çıkıp paraşüt hızında inmemeli'Haberi Görüntüle

DOLARDA NELER OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Pazartesi günü Bakanlar Kurulu açıklamasını yapmadan önce dolar kuru 18 lira civarında seyrediyordu. Açıklamanın gelmesiyle birlikte dolar Salı günü 11.10 liraya geriledi. Çarşamba günü ise yine düşüş eğilimi devam etti. Bugün ise dolar 12 liranın altında denge bulma çabalarını sürdürüyor. Böylece Türk Lirası 4 günde yüzde 40 oranında değer kazanmış oldu.

Dolar düşüşünü sürdürüyor 11 lira seviyelerine geriledi... Bakan Nebati: Kur dengeye gelecektir


EURODA DA KAYIPLAR DEVAM EDİYOR

Euroda da düşüş grafiği gözlemleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından önce 20 lira seviyesinde bulunan euro açıklama sonrasında 14.24 liraya kadar geriledi. Salı günü 12.52 liraya düşen euro dün de düşüş hareketini sürdürmüştü. Bugün ise 13.25 lira seviyelerinde denge bulmaya çalışan euro 4 günde yüzde 40 kaybettirdi.

Haberin Devamı

Dolar düşüşünü sürdürüyor 11 lira seviyelerine geriledi... Bakan Nebati: Kur dengeye gelecektir


ALTIN FİYATLARI DA DOLARDAN ETKİLENDİ

Altın fiyatları dolar kurunun düşmesiyle birlikte büyük kayıplara sahne oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklama yapmasından önce 1000 liranın üzerinde seyreden gram altın açıklamanın hemen ardından 762 liraya, Salı günü 639 liraya düştü. Dün de düşüşünü devam ettiren altın bugün 690 lira civarında işlem görüyor. Altın fiyatları 4 günde yüzde 40 oranında gerilmiş oldu.

Dolar düşüşünü sürdürüyor 11 lira seviyelerine geriledi... Bakan Nebati: Kur dengeye gelecektir

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dolar#Euro#Piyasa

BAKMADAN GEÇME!

Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor

Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... 'Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor'

#Koronavirüs
Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak

Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak?

#RUSYA
Peynir yemek kabuslara mı neden oluyor

Peynir yemek kabuslara mı neden oluyor?

#Peynir

BAKMADAN GEÇME!

Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor

Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... 'Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor'

#Koronavirüs
Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak

Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak?

#RUSYA
Peynir yemek kabuslara mı neden oluyor

Peynir yemek kabuslara mı neden oluyor?

#Peynir