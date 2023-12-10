Doha'da Türkiye-Katar arasında ilk imzalar atıldı

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar ziyaretinde, iki ülke arasında yapılan stratejik iş birliği görüşmelerinin ardından Türkiye'de teknolojinin gelişimi adına önemli bir adım atıldı. Microsoft ile DTech Cloud, bulut tabanlı teknolojiler alanında stratejik iş birliği konusunda anlaştı. Katar'ın başkenti Doha'daki bir otelde gerçekleştirilen imza törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Katar Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanı Mohammed El Mannai katıldı.

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'DİJİTAL KÖPRÜ GENİŞLEYECEK'

Microsoft ve DTech Cloud arasındaki stratejik iş birliğine şahitlik etmekten heyecan duyduğunu belirten Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al Thani huzurlarında, iki ülke arasında teknoloji alanında köprü kurmak amacıyla kritik bir mutabakat metni imzaladıklarını belirtti. Bakan Kacır, "Bugün, teknoloji ve bulut şirketi DTech Cloud ile Microsoft arasında bir kilometre taşı olacak stratejik iş birliğine şahitlik ediyoruz. Bu iş birliği ile başta Türkiye ve Katar'ın, ardından yakın coğrafyanın tamamının dijital dönüşümüne katkı sunulmasını amaçlıyoruz. Umuyorum ki bu iş birliği sayesinde yapay zeka, siber güvenlik, hiper ölçekli servisler ve analitik gibi yeni nesil çözümler alanında Türkiye ve Katar arasındaki dijital köprünün daha da geliştirilmesine ve genişlemesine katkı sağlanacak, bölgenin teknolojik liderliği üstlenilecektir" dedi.

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BAKAN AL MANNAİ: BULUT DOSTU ÜLKE

Katar ile Türkiye arasında dijital alanda ilişkilerin güçlendiğini görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Katar Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanı Mohammed Bin Ali Al Mannai de, iki ülke arasındaki bağların geliştirilmesinde özel sektörün öneminin altını çizdi. Al Mannai, "Bugün, bulutu uygulamanın ve bulut dostu bir ülke olmanın sonuçlarını ve meyvelerini görebiliyoruz. Katar'da inşa edilen altyapıyı bir müttefik, dost ve güvenilir bir ortakla paylaştığımız için mutluyuz. Bugün iki şirket arasında temelleri atılan stratejik iş birliğinin dijital alandaki ilişkiyi daha da geliştirmesi adına sadece bir başlangıç olacağını umuyoruz" diye konuştu.

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Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin ise, sadece işletmelerin değil, ülkelerin dijital dönüşümüne de inandıklarını vurgulayarak, "Microsoft Türkiye'nin 30'uncu yılını kutlarken, bu gibi stratejik iş birlikleri aracılığıyla hem Türkiye'nin hem de komşu ülkelerin dijitital dönüşümüne katkı sağlamak son derece mutluluk verici. Türkiye'de faaliyet gösteren şirketlerin ve teknolojimizin sınırları aştığını ve inovasyona öncülük ettiğini görmekten gurur duyuyoruz. Daha fazla organizasyonun bulut teknolojilerini, özellikle de yapay zekayı ekonomik ilerleme için bir katalizör olarak kullanabilmesi için hem özel sektörle hem de her iki ülkenin kamu kurumlarıyla iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

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DTech Cloud'un kurucusu Bereket Murat Oktay da dijital ekonomide öncü olacak çözümler üretmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, "Bu iş birliği sayesinde Microsoft bulut bilişim altyapısından faydalanarak dijital ekonominin önünü açacak çözümler üretmeyi hedefliyoruz. Bulut tabanlı yapay zeka ve büyük veri analitiği ile sağlık, enerji ve üretim sektöründe müşterilerin dijital dönüşüm hedeflerine ulaşmalarını kolaylaştıracağız" dedi.

ANLAŞMA İMZALANDI

Konuşmaların ardından imza törenine geçildi. İki bakanın refakatinde Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin ile DTech Cloud Kurucusu Bereket Murat Oktay arasında stratejik iş birliği için imza atıldı. İmza törenine iki ülke bakanlarının yanı sıra Türkiye'nin Katar Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Dijital Teknolojiler İş Konseyi Başkanı Dr. Recep Erdem Erkul, DTech Cloud Genel Müdürü Yavuz Emir Beyribey ve Microsoft Katar Genel Müdürü Lana Khalaf da katıldı.

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