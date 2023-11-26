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Doğum sonrası yarı zamanlı çalışma hakkı

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#Kamu Denetçiliği Kurumu#Adalet Bakanlığı#Doğum
Doğum sonrası yarı zamanlı çalışma hakkı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2023 07:00

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), doğum sonrasında çocuğu ilköğretime başlayana kadar yarı zamanlı çalışma talebi kabul edilmeyen zabıt kâtibini haklı buldu. Kurum davayla ilgili Adalet Bakanlığı’na tavsiye kararı verdi. Bakanlık tarafından, başvurucuya yarı zamanlı çalışma izni verildi.

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Zabıt kâtibi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri kapsamında, doğum sonrasında yarı zamanlı çalışma talebinde bulundu. Çocuk ilkokula başlayana kadar geçerli olması istenilen bu talep, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi henüz çıkmadığı gerekçesiyle reddedildi. Katip ise KDK’ya başvurdu.

KDK yapılan işlemin hukuka ve hakkaniyete uygun olmadığını tespit etti. Başvuranın, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında doğum sonrası yarızamanlı çalışma imkânından faydalandırılması için Adalet Bakanlığı’na tavsiye kararı verdi. KDK kararının ardından Adalet Bakanlığı, başvurucunun sorununu çözerek yarızamanlı çalışma izni verdi.

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#Kamu Denetçiliği Kurumu#Adalet Bakanlığı#Doğum

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