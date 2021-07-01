Doğu Karadeniz'den yılın ilk yarısında 743 milyon dolarlık ihracat yapıldı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, sorumluluk alanlarındaki Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den 2020'nin ilk 6 ayında 657 milyon 720 bin 773 dolar olan ihracatın, bu yılın aynı döneminde yüzde 13 artarak 742 milyon 623 bin 111 dolara yükseldiğini belirtti.

Kalyoncu, 6 aylık ihracatta geçen yıla göre Trabzon'da yüzde 7, Gümüşhane'de yüzde 24, Rize'de ise yüzde 69'luk artış yaşandığına işaret ederek, "Rize ve Gümüşhane illerimizdeki yüksek oranlı artışlardaki en önemli etken, bu illerden en çok ihraç edilen ürünler olan metal madencilik ürün fiyatlarının uluslararası piyasalarda aşırı yükselmesidir." ifadesini kullandı.

Artvin'de yaşanan yüzde 7'lik düşüşün ise Gürcistan'ın yaş meyve ve sebze talebinin düşüklüğünden kaynaklandığına dikkati çeken Kalyoncu, en çok ihracat gerçekleştirilen sektörlerin sırasıyla 393 milyon 136 bin 412 dolarla fındık ve mamulleri, 106 milyon 672 bin 12 dolarla yaş meyve ve sebze ürünleri, 82 milyon 290 bin 177 dolarla maden ve metal ürünleri, 59 milyon 562 bin 854 dolarla su ürünleri olduğunu aktardı.

Kalyoncu, Doğu Karadeniz'den yılın altı aylık döneminde 122 ülkeye ihracat yapıldığını, bu ülkeler arasında İtalya, Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti, Almanya ve Gürcistan'ın başı çektiğini bildirdi. İtalya'ya yapılan ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37, Rusya Federasyonu'na yüzde 56, Çin Halk Cumhuriyeti'ne ise yüzde 57 arttığını belirten Kalyoncu, şunları kaydetti:

"İhracatımız 2021 yılı ilk 6 ayını kesintisiz artış ile tamamlamıştır. 2021 yılının tamamının da önemli bir ihracat artışı ile tamamlanacağına dair ümidimiz tamdır. Bu kapsamda kesintisiz bir şekilde ihracat artışı sağlayan ve bu başarıyı sürdüren değerli ihracatçılarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Doğu Karadeniz ekonomisinin en büyük girdisini ihracat sağlamakta, bölge ekonomisi ihracattan sağlanan girdi ile dönmektedir. Bundan dolayı ülkemiz için olduğu gibi bölgemiz için de ihracat artışını çok çok önemsemekteyiz."

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