Doğrudan yatırımda hızlı yükseliş

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TÜRKİYE’ye yapılan doğrudan sermaye yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, yılın dokuz ayında Türkiye’ye gelen toplam uluslararası doğrudan yatırım (UDY) miktarının 9 milyar 828 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirtti. Doğrudan sermaye yatırım tutarının yıllık bazda yüzde 89 artış gösterdiğine işaret eden Dağlıoğlu, “Son 12 aylık kümülatif UDY girişlerinin ise 12.1 milyar dolara ulaştığını görüyoruz. Böylece salgın sonrası süreçte ülkemize doğrudan yatırım girişlerinin hızla artış göstererek salgın öncesindeki seviyelere yaklaştığını söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı. Dağlıoğlu, ocak-eylül döneminde yatırım alan sektörler arasında toptan ve perakende ticaret, imalat sanayi, bilgi ve iletişim teknolojileri, finansal hizmetler ve lojistik-depolama faaliyetlerinin ilk 5’te yer aldığını söyledi.

İLGİLERİ BİR HAYLİ ARTTI

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Yatırımların kaynağı ülkeler olarak ise ilk 10’da Birleşik Krallık, ABD, Hollanda, Birleşik Arap Emirlikleri, İsviçre, Lüksemburg, Güney Kore, Almanya, Japonya ve Katar yer aldığı bilgisini veren Dağlıoğlu, bu bağlamda sektörel dağılımın ve kaynak ülke çeşitliliğinin geniş olduğunu dile getirdi. Burak Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak misyonlarının istihdam oluşturan, teknolojik dönüşüme katkı sağlayan ve cari dengeyi destekleyici uluslararası doğrudan yatırımları ülkeye kazandırmak olduğunu söyledi. Türkiye’nin birçok farklı sektörde faaliyet gösteren küresel şirketlerin ilgi odağı durumunda olduğuna işaret eden Dağlıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: “Son dönemde, bilgi teknolojileri, otomotiv ve mobilite, enerji, kimya, makine, yaşam bilimleri ve finansal hizmetler gibi alanlarda yatırım

açıklamaları oldu. Bir diğer dikkat çeken alan ise başta girişim sermayesi fonları olmak üzere finansal yatırımcıların ülkemize artan ilgileri oldu.



Geçtiğimiz yıllarda startup olarak da ifade edilen teknoloji girişimlerine erken aşamada yapılan yatırımlar yıllık ortalama 100-150 milyon dolar arasında seyrederken, bu yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 411 milyon dolara ulaştı. Bu yatırımların önümüzdeki dönemde artarak devam etmesini öngörüyoruz.”

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AB, BÜYÜME TAHMİNİNİ YÜZDE 9’A YÜKSELTTİ

AVRUPA Birliği ‘Avrupa Ekonomik Tahminleri 2021 Sonbahar’ raporunu yayımlandı. ‘Toparlamadan genişlemeye’ başlıklı raporda, AB ekonomisinin 2021 yılında yüzde 5, 2022’de yüzde 4.3 ve 2023’te yüzde 2.5 oranında büyüyeceği tahminine yer verildi. Raporda, Türkiye ekonomisinin 2020’de koronavirüse rağmen yüzde 1.8 oranında büyüme kaydettiği anımsatılarak, Türkiye’nin 2021’de yüzde 9, 2022 ve 2023’te yüzde 4 oranında büyüyeceği tahmin edildi. Türkiye’ye ilişkin tahminlerin yer aldığı önceki raporda Türkiye ekonomisinin 2021’de yüzde 5.2 büyüyeceği öngörülmüştü.

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EURO BÖLGESİ İÇİN TAHMİN %5

AB raporunda Euro Bölgesi ekonomisinin de 2021’de yüzde 5, 2022’de yüzde 4.3, 2023’te yüzde 2.4 büyüyeceği öngörüldü. AB Komisyonu’nun bir önceki yaz raporunda AB ve Euro Bölgesi ekonomisinin 2021’de yüzde 4.8, 2022 de ise yüzde 4.5 büyüyeceği öngörülmüştü. Sonbahar raporunda, 2021’de Almanya’nın yüzde 2.7, Fransa’nın yüzde 6.5, İtalya’nın yüzde 6.2, İspanya’nın yüzde 4.6, Hollanda’nın yüzde 4, Belçika’nın yüzde 6, Yunanistan’ın yüzde 7.1 ve İrlanda’nın yüzde 14.6 büyüyeceği tahmin edildi. İşsizlik oranının bu yıl AB’de yüzde 7.1 Avro Bölgesi’nde yüzde 7.9 olacağı öngörülen raporda, bu oranın Yunanistan’da yüzde 15.3, İspanya’da yüze 15.2, İtalya’da yüzde 9.8, Fransa’da yüzde 8, Almanya’da yüzde 3.6 olacağı kaydedildi.