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Dogecoin'in simgesi hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Kabosu#Dogecoin#Shiba Inu
Dogecoinin simgesi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2024 10:21

Dogecoin ve Shiba Inu gibi dijital para birimlerinin simgesi olan internet fenomeni köpek Kabosu hayatını kaybetti.

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Dogecoin, Shiba Inu ve diğer birçok dijital paranın yüzü olan kripto dünyasının ünlü simgelerinden internet fenomeni köpek Kabosu hayatını kaybetti. 17 yaşındaki Kabosu'nun sahibi Japon Atsuko Sato, blog hesabından sevimli köpeğin 24 Mayıs sabahı ebedi uykusuna yattığını duyurdu. Blog hesabında Kabosu için Pazar günü Japonya'nın Narita kentinin parkında bir veda töreni düzenleneceği belirtildi. Vefat haberinin ardından Dogecoin fiyatlarında hareketlenme yaşandı.

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2010 YILINDA VİRAL OLDU 

Köpek Kabosu, ilk olarak 2010 yılında sahibinin fotoğrafını paylaşması ile internet dünyasının dikkatini çekti. Resim hızla viral olarak "Doge" adını aldı. 2013 yılına gelindiğinde, Kabosu'nun resminin resmi logosu olarak kullanıldığı Dogecoin dijital para birimi piyasaya sürüldü. Başlangıçta bir şaka olarak tasarlanmasına rağmen Dogecoin, temiz su projeleri ve Jamaika kızak takımına fon sağlanması da dahil olmak üzere çeşitli hayırsever girişimlerde kullanılan bir para birimine dönüştü.

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#Kabosu#Dogecoin#Shiba Inu

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