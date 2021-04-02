Doğalgaz fiyatlarına yüzde 1 zam yapıldı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ’nin (BOTAŞ) internet sitesinde, nisan ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı. Buna göre, BOTAŞ’ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, martta geçerli olan tarifeye göre yüzde 1 artışla 1000 metreküp doğalgaz için 1.302 lira 475 kuruş, sanayi ve elektrik üretim santralleri için 1.456 lira 845 kuruş olarak belirlendi. Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

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