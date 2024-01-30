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Doğal gaza Şubat'ta zam yok

Güncelleme Tarihi:

#Doğal Gaz#BOTAŞ#Tarife
Doğal gaza Şubatta zam yok
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2024 10:36

BOTAŞ, 2024 yılı Şubat ayı doğal gaz toptan satış tarifesine zam yapılmadığını açıkladı.

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BOTAŞ'tan yapılan açıklama şöyle:

Kuruluşumuzun doğal gaz toptan satış fiyatları; piyasa koşulları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım-işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmaktadır.

Bu kapsamda, Kuruluşumuz tarafından 1 Şubat 2024 tarihinden itibaren geçerli olan Doğal Gaz Toptan Satış Fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında konutlarda Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır.

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#Doğal Gaz#BOTAŞ#Tarife

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