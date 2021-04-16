MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriDoğa sporları merkezi, kamp alanı, Zip-Line istasyonu alanı kiraya verilecektir
GeriEkonomi Doğa sporları merkezi, kamp alanı, Zip-Line istasyonu alanı kiraya verilecektir
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Haber Giriş: 16.04.2021 - 17:32 | Son Güncelleme:

Doğa sporları merkezi, kamp alanı, Zip-Line istasyonu alanı kiraya verilecektir

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Doğa sporları merkezi, kamp alanı, Zip-Line istasyonu alanı kiraya verilecektir

Tunceli Valiliği tarafından, Merkez Suvat Köyü Anafatma Mevkiinde bulunan Doğa Sporları Merkezi, Kamp Alanı, Zip-Line istasyonunu, iki adet bina ve bahçeli alanın 1 yıl süre ile kiralanma ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ihale edilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihale Hakkında Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 0428 212 50 60 nolu telefonundan bilgi alınabilir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi