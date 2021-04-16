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Doğa sporları merkezi, kamp alanı, Zip-Line istasyonu alanı kiraya verilecektir
Tunceli Valiliği tarafından, Merkez Suvat Köyü Anafatma Mevkiinde bulunan Doğa Sporları Merkezi, Kamp Alanı, Zip-Line istasyonunu, iki adet bina ve bahçeli alanın 1 yıl süre ile kiralanma ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ihale edilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihale Hakkında Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 0428 212 50 60 nolu telefonundan bilgi alınabilir.
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