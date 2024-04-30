DÄ±ÅŸ ticaret istatistikleri aÃ§Ä±klandÄ±

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TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumu ile Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± iÅŸ birliÄŸiyle genel ticaret sistemi kapsamÄ±nda Ã¼retilen geÃ§ici dÄ±ÅŸ ticaret verilerine gÃ¶re; ihracat 2024 yÄ±lÄ± Mart ayÄ±nda, bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re %4,1 azalarak 22 milyar 571 milyon dolar, ithalat %6,3 azalarak 29 milyar 912 milyon dolar olarak gerÃ§ekleÅŸti.



OCAK-MART DÃ–NEMÄ°NDE Ä°HRACAT %3,6 ARTTI, Ä°THALAT %12,8 AZALDI



Genel ticaret sistemine gÃ¶re ihracat 2024 yÄ±lÄ± Ocak-Mart dÃ¶neminde bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re %3,6 artarak 63 milyar 603 milyon dolar, ithalat %12,8 azalarak 83 milyar 945 milyon dolar olarak gerÃ§ekleÅŸti.

MART AYINDA ENERJÄ° ÃœRÃœNLERÄ° VE ALTIN HARÄ°Ã‡ Ä°HRACAT %5,1, Ä°THALAT %6,7 AZALDIÂ

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Enerji Ã¼rÃ¼nleri ve parasal olmayan altÄ±n hariÃ§ ihracat, 2024 Mart ayÄ±nda %5,1 azalarak 21 milyar 915 milyon dolardan, 20 milyar 789 milyon dolara geriledi.



Mart ayÄ±nda enerji Ã¼rÃ¼nleri ve parasal olmayan altÄ±n hariÃ§ ithalat %6,7 azalarak 24 milyar 452 milyon dolardan, 22 milyar 805 milyon dolara geriledi.



Enerji Ã¼rÃ¼nleri ve parasal olmayan altÄ±n hariÃ§ dÄ±ÅŸ ticaret aÃ§Ä±ÄŸÄ± Mart ayÄ±nda 2 milyar 16 milyon dolar olarak gerÃ§ekleÅŸti. DÄ±ÅŸ ticaret hacmi %6,0 azalarak 43 milyar 594 milyon dolar olarak gerÃ§ekleÅŸti. SÃ¶z konusu ayda enerji ve altÄ±n hariÃ§ ihracatÄ±n ithalatÄ± karÅŸÄ±lama oranÄ± %91,2 oldu.

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DIÅž TÄ°CARET AÃ‡IÄžI MART AYINDA %12,4 AZALDI



Mart ayÄ±nda dÄ±ÅŸ ticaret aÃ§Ä±ÄŸÄ± bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re %12,4 azalarak 8 milyar 379 milyon dolardan, 7 milyar 341 milyon dolara geriledi. Ä°hracatÄ±n ithalatÄ± karÅŸÄ±lama oranÄ± 2023 Mart ayÄ±nda %73,8 iken, 2024 Mart ayÄ±nda %75,5'e yÃ¼kseldi.



DIÅž TÄ°CARET AÃ‡IÄžI OCAK-MART DÃ–NEMÄ°NDE %41,5 AZALDI



Ocak-Mart dÃ¶neminde dÄ±ÅŸ ticaret aÃ§Ä±ÄŸÄ± %41,5 azalarak 34 milyar 799 milyon dolardan, 20 milyar 343 milyon dolara geriledi. Ä°hracatÄ±n ithalatÄ± karÅŸÄ±lama oranÄ± 2023 Ocak-Mart dÃ¶neminde %63,8 iken, 2024 yÄ±lÄ±nÄ±n aynÄ± dÃ¶neminde %75,8'e yÃ¼kseldi.

MART AYINDA Ä°MALAT SANAYÄ°NÄ°N TOPLAM Ä°HRACATTAKÄ° PAYI %94,6 OLDU



Ekonomik faaliyetlere gÃ¶re ihracatta, 2024 Mart ayÄ±nda imalat sanayinin payÄ± %94,6, tarÄ±m, ormancÄ±lÄ±k ve balÄ±kÃ§Ä±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n payÄ± %3,5, madencilik ve taÅŸocakÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n payÄ± %1,5 oldu.



Ocak-Mart dÃ¶neminde ekonomik faaliyetlere gÃ¶re ihracatta imalat sanayinin payÄ± %93,9, tarÄ±m, ormancÄ±lÄ±k ve balÄ±kÃ§Ä±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n payÄ± %4,1, madencilik ve taÅŸocakÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n payÄ± %1,5 oldu.



MART AYINDA ARA MALLARININ TOPLAM Ä°THALATTAKÄ° PAYI %69,9 OLDU



GeniÅŸ ekonomik gruplar sÄ±nÄ±flamasÄ±na gÃ¶re ithalatta, 2024 Mart ayÄ±nda ara mallarÄ±nÄ±n payÄ± %69,9, sermaye mallarÄ±nÄ±n payÄ± %14,5 ve tÃ¼ketim mallarÄ±nÄ±n payÄ± %15,5 oldu.



Ä°thalatta, 2024 Ocak-Mart dÃ¶neminde ara mallarÄ±nÄ±n payÄ± %70,6, sermaye mallarÄ±nÄ±n payÄ± %14,8 ve tÃ¼ketim mallarÄ±nÄ±n payÄ± %14,5 oldu.

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MART AYINDA EN FAZLA Ä°HRACAT YAPILAN ÃœLKE ALMANYA OLDU



Mart ayÄ±nda ihracatta ilk sÄ±rayÄ± Almanya aldÄ±. Almanya'ya yapÄ±lan ihracat 1 milyar 749 milyon dolar olurken, bu Ã¼lkeyi sÄ±rasÄ±yla; 1 milyar 288 milyon dolar ile Ä°talya, 1 milyar 265 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 189 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 172 milyon dolar ile BirleÅŸik KrallÄ±k takip etti. Ä°lk 5 Ã¼lkeye yapÄ±lan ihracat, toplam ihracatÄ±n %29,5'ini oluÅŸturdu.



Ocak-Mart dÃ¶neminde ihracatta ilk sÄ±rayÄ± Almanya aldÄ±. Almanya'ya yapÄ±lan ihracat 5 milyar 232 milyon dolar olurken, bu Ã¼lkeyi sÄ±rasÄ±yla; 3 milyar 804 milyon dolar ile ABD, 3 milyar 449 milyon dolar ile Ä°talya, 3 milyar 357 milyon dolar ile Irak ve 3 milyar 256 milyon dolar ile BirleÅŸik KrallÄ±k takip etti. Ä°lk 5 Ã¼lkeye yapÄ±lan ihracat, toplam ihracatÄ±n %30,0'Ä±nÄ± oluÅŸturdu.Â Â



Ä°THALATTA Ä°LK SIRAYI Ã‡Ä°N ALDI



Ä°thalatta Ã‡in ilk sÄ±rayÄ± aldÄ±. Mart ayÄ±nda Ã‡in'den yapÄ±lan ithalat 3 milyar 900 milyon dolar olurken, bu Ã¼lkeyi sÄ±rasÄ±yla; 3 milyar 632 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 2 milyar 146 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 902 milyon dolar ile Ä°talya, 1 milyar 407 milyon dolar ile ABD izledi. Ä°lk 5 Ã¼lkeden yapÄ±lan ithalat, toplam ithalatÄ±n %43,4'Ã¼nÃ¼ oluÅŸturdu.



Ocak-Mart dÃ¶neminde ithalatta ilk sÄ±rayÄ± Rusya aldÄ±. Rusya Federasyonu'ndan yapÄ±lan ithalat 11 milyar 984 milyon dolar olurken, bu Ã¼lkeyi sÄ±rasÄ±yla; 10 milyar 227 milyon dolar ile Ã‡in, 6 milyar 282 milyon dolar ile Almanya, 4 milyar 632 milyon dolar ile Ä°talya, 4 milyar 146 milyon dolar ile ABD izledi. Ä°lk 5 Ã¼lkeden yapÄ±lan ithalat, toplam ithalatÄ±n %44,4'Ã¼nÃ¼ oluÅŸturdu.

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MEVSÄ°M VE TAKVÄ°M ETKÄ°LERÄ°NDEN ARINDIRILMIÅž SERÄ°YE GÃ–RE Ä°HRACAT %0,8 ARTTI



Mevsim ve takvim etkilerinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ seriye gÃ¶re; 2024 Mart ayÄ±nda bir Ã¶nceki aya gÃ¶re ihracat %0,8, ithalat %3,9 arttÄ±. Takvim etkilerinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ seriye gÃ¶re ise; 2024 yÄ±lÄ± Mart ayÄ±nda bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re ihracat %1,1, ithalat %0,8 arttÄ±.



YÃœKSEK TEKNOLOJÄ°LÄ° ÃœRÃœNLERÄ°N Ä°MALAT SANAYÄ° Ä°HRACATI Ä°Ã‡Ä°NDEKÄ° PAYI %3,3 OLDU



Teknoloji yoÄŸunluÄŸuna gÃ¶re dÄ±ÅŸ ticaret verileri, ISIC Rev.4 sÄ±nÄ±flamasÄ± iÃ§inde yer alan imalat sanayi Ã¼rÃ¼nlerini kapsamaktadÄ±r. Mart ayÄ±nda ISIC Rev.4'e gÃ¶re imalat sanayi Ã¼rÃ¼nlerinin toplam ihracattaki payÄ± %94,6'dÄ±r. YÃ¼ksek teknoloji Ã¼rÃ¼nlerinin imalat sanayi Ã¼rÃ¼nleri ihracatÄ± iÃ§indeki payÄ± %3,3'tÃ¼r. Ocak-Mart dÃ¶neminde ISIC Rev.4'e gÃ¶re imalat sanayi Ã¼rÃ¼nlerinin toplam ihracattaki payÄ± %93,9'dur. Ocak-Mart dÃ¶neminde yÃ¼ksek teknoloji Ã¼rÃ¼nlerinin imalat sanayi Ã¼rÃ¼nleri ihracatÄ± iÃ§indeki payÄ± %3,1'dir.



Mart ayÄ±nda imalat sanayi Ã¼rÃ¼nlerinin toplam ithalattaki payÄ± %81,5'tir. YÃ¼ksek teknoloji Ã¼rÃ¼nlerinin imalat sanayi Ã¼rÃ¼nleri ithalatÄ± iÃ§indeki payÄ± %11,3'tÃ¼r. Ocak-Mart dÃ¶neminde imalat sanayi Ã¼rÃ¼nlerinin toplam ithalattaki payÄ± %79,0'dÄ±r. Ocak-Mart dÃ¶neminde yÃ¼ksek teknoloji Ã¼rÃ¼nlerinin imalat sanayi Ã¼rÃ¼nleri ithalatÄ± iÃ§indeki payÄ± %11,8'dir. Â

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Ã–ZEL TÄ°CARET SÄ°STEMÄ°NE GÃ–RE Ä°HRACAT 2024 YILI MART AYINDA 20 MÄ°LYAR 663 MÄ°LYON DOLAR OLDU



Ã–zel ticaret sistemine gÃ¶re, 2024 yÄ±lÄ± Mart ayÄ±nda, ihracat bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re %4,1 azalarak 20 milyar 663 milyon dolar, ithalat %7,6 azalarak 28 milyar 5 milyon dolar olarak gerÃ§ekleÅŸti.



Mart ayÄ±nda dÄ±ÅŸ ticaret aÃ§Ä±ÄŸÄ± %16,2 azalarak 8 milyar 758 milyon dolardan, 7 milyar 341 milyon dolara geriledi. Ä°hracatÄ±n ithalatÄ± karÅŸÄ±lama oranÄ± 2023 Mart ayÄ±nda %71,1 iken, 2024 Mart ayÄ±nda %73,8'e yÃ¼kseldi.



Ä°HRACAT 2024 YILI OCAK-MART DÃ–NEMÄ°NDE 57 MÄ°LYAR 794 MÄ°LYON DOLAR OLDU



Ã–zel ticaret sistemine gÃ¶re ihracat, 2024 yÄ±lÄ± Ocak-Mart dÃ¶neminde, bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re %3,1 artarak 57 milyar 794 milyon dolar, ithalat %13,1 azalarak 79 milyar 74 milyon dolar olarak gerÃ§ekleÅŸti.



Ocak-Mart dÃ¶neminde dÄ±ÅŸ ticaret aÃ§Ä±ÄŸÄ± %39,2 azalarak 34 milyar 998 milyon dolardan, 21 milyar 280 milyon dolara geriledi. Ä°hracatÄ±n ithalatÄ± karÅŸÄ±lama oranÄ± 2023 Ocak-Mart dÃ¶neminde %61,6 iken, 2024 yÄ±lÄ±nÄ±n aynÄ± dÃ¶neminde %73,1'e yÃ¼kseldi.