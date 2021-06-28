Dijital pazar yasası geliyor

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, Dijital Pazar Yasası için hazırlıkların sürdüğünü belirterek, düzenlemeyi 2022’nin ilk yarısında yaşama geçirmeyi hedeflediklerini söyledi. Küle, “Hem tüketici hem de satıcının korunduğu bir yasa olacak. Görüş almaya başlıyoruz. Avrupa Birliği (AB) Parlamentosu ve Almanya’dan sonra ilk olacağız. Platformların aleyhine olmayacağı sözü veriyorum, pazardaki dinamiklere ket vurmayacağız” dedi.

EKONOMİ YARA ALIR

Başkan Küle, bu yıla işgücü piyasası soruşturmalarının alana damga vuracağını belirterek, “Bunun içinde sanayi, bilişim, yemek, perakende sektörü de var. Bilişim, ilaç, teknoloji sektöründe kârlardaki yükseliş işgücü piyasasında paylaşılmıyor. Şirketler arasında centilmenlik anlaşması yapılmış diğerine gidemiyorsunuz. Personele yatırım yapan işletmenin sözleşmesine karışamazsınız. Ancak iki firma bir araya gelip transferi engelleyen anlaşma yapıyorsa problem var. Transferleri engeller, ücretleri baskılarsanız ülke ekonomisi yara alır. Bu inovasyonu, büyümeyi engeller, işsizlik had sahaya çıkar. Bu yıla işgücü piyasası soruşturmaları damga vuracak” dedi. Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) Yönetim Kurulu ile bir araya gelen Küle, dijital pazarla ilgili yasa çalışmalarını değerlendirdi.



YENİ RİSKLER GETİRİYOR

Dijital piyasalarda ortaya çıkan yeni iş modelleri ile birlikte yeni rekabet sorunlarının ortaya çıktığını anımsatan Küle, “Dijital platformlar yarattıkları değerin yanı sıra davranış, uygulamalarıyla toplumun tüm kesimleri bakımından yeni riskleri de beraberinde getiriyor. Platformlar, verilerimizin toplanarak işlenmesine dayalı, algoritmalarla şekillenen, alıcılarla satıcıları bir araya getiren çift taraflı pazar yapısında faaliyet gösteriyor. Büyük veri ve algoritmalarla tüketicinin tercihlerinin şekillendirildiği bir dünyaya geçiyoruz. Ürünlerini satan platformların ekonomik olarak bağımlı olan tarafa adil olmayan koşullar getirmeleri, aşırı vergi toplamaları, bunlarının başka amaçlarla kullanılması; rakip satıcılar tarafından aynı anda kullanılmasının engellenmesi gibi birçok rekabet sorunu da ortaya çıkıyor. Bugüne kadar yürüttüğümüz inceleme, soruşturmalar bu endişelerin artan şekilde piyasalara nüfus ettiğini gösteriyor” diye konuştu.

TEDİRGİNLİK HİSSEDİYORUZ

Yasa konusunda platformlarda tedirginlik hissettiklerini ifade eden Küle, “Verilerin nasıl toplanacağı, kullanılacağı e-pazarda hem tüketici hem satıcının korunacağı düzenlemeler yer alacak. Platforma ilk girenin müthiş bir avantajı var. Yeni girecek olanlar da yasayla korunmuş olacak. Ticaret Bakanlığı da e-ticaret yasası hazırlıyor. Biz rekabet tarafındayız. Görüş almaya başlıyoruz. Bu yasanın gelecek ilk yarısında yaşama geçmesini hedefliyoruz” değerlendirmesini yaptı. Başkan Küle, “E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi” ve “Çevrimiçi Reklamcılık Hizmetleri Sektör İncelemesi” gibi sektörün nabzını tutacak olan iki önemli çalışmanın da son aşamasına gelindiğini söyledi. Küle, marketlerle ilgili soruşturmasının da eylül ayı başında biteceğini açıkladı.

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın