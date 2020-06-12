‘Dijital, operasyonel gücü arttırıyor’

İş süreçlerini daha verimli bir hale getirmek için robot yazılımlardan yararlandıklarını belirten Günaydın, “Muhasebe, finans, planlama, yedek parça, operasyon, satış pazarlama ve BT departmanlarında bu robotlarımızdan başarıyla yararlanıyoruz” dedi.

VERİMLİLİĞE KATKI

Bu dönemde birçok sürecin hızla robotlaştırılabildiği gördüklerini aktaran Günaydın, “Finans ve muhasebede 54, BT’ de 8, pazarlamada 17, operasyon ve serviste 8, planlama ve yedek parçada 14, IT’ de ise 8 olmak üzere 100’ün üzerinde robotumuz var. Robotların verimliliğimize ve iş süreçlerimize katkıları bizim için çok önemli. Özellikle katma değeri yüksek, tekrar eden süreçlerle ilgili talepler hızla çoğaldı. Rutin işlerimizi hızlandırmak ve verimi arttırmak için yapay zekâ yatırımlarımız da devam edecek. Ayrıca geliştirdiğimiz dijital araçlar ve aplikasyonları Türkiye haricindeki coğrafyalarımızda uygulamaya almak için projeler yürütüyoruz. Müşterilerimiz servis talepleri için farklı kanallar aracılığıyla Servis İletişim Merkezimiz üzerinden bize rahatlıkla ulaşıyor. Talepleri hızla değerlendirerek geri dönüş sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.