’Dijital kâhya’ şimdi de Amerika’da

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İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkelerde hizmet verdiklerini hatırlatan Getir Kurucusu Nazım Salur, ABD operasyonu için “Artık NBA’de oynuyoruz diyebiliriz” yorumunda bulundu. Bundan 6 yıl önce kurulan 2.6 milyar TL sermayeli Getir, kısa sürede önemli bir başarı hikâyesi oluşturdu.

‘ARTIK NBA’DE OYNUYORUZ’

25 bini Türkiye’de olmak üzere toplamda 30 bine yakın kişinin çalıştığı şirket 7.7 milyar dolar değerinde. Şirket, bu yılın başında Türkiye dışında da faaliyet göstermeye başladı. 7 Avrupa ülkesinde hizmet veren Getir, önceki gün ABD operasyonunun da startını verdi. Şikago’da ilk olarak işe başlayan Getir, ABD’deki büyümesini New York ve Boston eyaletleri ile sürdürmeyi planlıyor. Getir’in iş modeli için “Milyonlarca insanın dijital kâhyasıyız” benzetmesi yapan Nazım Salur, “Basketbol oyunundan örnek vermek gerekirse biz Türkiye liginde oynayan bir takımdık. Geçtiğimiz ocak ayında İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerine açılmamızla birlikte EuroLeague’de oynamaya başladık. Amerika’da hizmete başlayarak artık NBA’de oynuyoruz diyebiliriz. Basketbol severler bilir, her basketbolcunun hayali NBA’de oynamak ve orada başarılı olmaktır. Bir girişimcinin hayalini de Amerika’da başarılı olmak süsler” diye konuştu.

1.1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

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Küresel bir marka olma hedeflerinin, kuruldukları günden beri sürdüğünü kaydeden Salur, kendilerine inanan yatırımcıların 1.1 milyar doların üzerinde bir yatırıma imza attıklarını kaydetti. Türkiye’nin en değerli şirketlerinden biri olduklarını kaydeden Salur, “Avrupa’da yapılan listelerde de en çok dikkat çeken girişimler arasında yer aldık” dedi. Ortalama 10 dakika içinde market ürünlerine tüketicilere ulaştırdıklarını kaydeden Salur, mobil teknoloji, perakende ve lojistik bilgiyi sentezleyen bir modellerinin olduğunu kaydetti. Salur, “Bizim modelimiz dünyada şu anda en çok gündemde olan konulardan biri. Bu modeli biz icat ettik. Dünyada bugün Getir’in yaklaşık 30 tane klonu var” bilgisini verdi.

1000 ÇALIŞAN ŞİRKET HİSSEDARI

GETİR Kurucusu Nazım Salur, şirkette çalışan 1000 kadar kişinin aynı zamanda hissedar olduğunu söyledi. “Onlar hem çalışanımız hem de ortağımız” diyen Salur “Ayrıca bayilerimiz içinden de önemli bir kısmı bizim ilk kuryelerimiz. İlk bayiliklerimizi onlara uzun vade imkânları ile verdik” dedi.