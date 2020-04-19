Devletin şefkat eli evden çıkamayan şehit aileleri ve gazilerin yanında

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde eveden çıkamayan şehit yakınları ve gazileri yalnız bırakmadı. Mart ayında 5 binden fazla ziyaret yapan ekipler, ailelere "Devlet her zaman yanınızda" mesajını ileterek manevi destek sağlıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Bakanlığa bağlı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda Türkiye genelinde şehit aileleri ve gaziler için yürütülen çalışmalar, Kovid-19'la mücadele sürecinde daha da yoğunlaştırıldı.

Türkiye genelinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları, 65 yaş üstü ile kronik hastalıkları bulunan vatandaşların ihtiyaçlarına koşarken sosyolog ve psikologların yer aldığı Bakanlık ekipleri de şehit yakınları ve gazilere düzenli ziyaretlerde bulunuyor.

Bakanlığın verilerine göre, 81 ilde şehit yakınları ve gaziler için çalışmalar yürüten ekipler, ailelere ocak ayında 3 bin 648, şubat ayında 3 bin 984 ziyaret gerçekleştirdi, Kovid-19'la ilgili sıkı tedbirlerin alınmaya başlandığı mart ayında ise ziyaretlerin sayısı 5 bin 281'e ulaştı.

Ocak-mart sonu dönemindeki toplam ziyaret sayısı ise 12 bin 913 oldu.

"BÖYLE BİR NECİP BİR MİLLETİN EVLADI OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"

Koronavirüste bulaş riskini azaltıcı tedbirlerle, sosyal mesafe kurallarına uyularak yapılan ziyaretlerde hem şehit yakını, gaziler ve gazi ailelerinin bir ihtiyaçları olup olmadığı soruluyor hem de ailelere "Devlet olarak her zaman yanınızdayız, asla yalnız değilsiniz" mesajı verilerek manevi destek sağlanıyor.

Şehit yakınları ve gaziler de devamlı ziyaret edilmekten duydukları mutluluğu, kapılarını çalan ekiplere sevgileri ve verdikleri mesajlarla gösteriyor.

Şehit Gökhan Arslan'nın Isparta'daki babası Eflatun Arslan, kendisini ziyaret eden ekiplere hiçbir maddi ihtiyacınının bulunmadığını belirtirken, "Böyle necip bir milletin ferdi olmaktan gurur duyuyorum." dedi.

Kıbrıs gazisi Ali Uslukuş da "Dünyanın başına musallat olan bu virüs belasında bile devletin bizim yanımızda olmasından gurur, mutluluk duyuyorum." ifadesini kullandı.

15 Temmuz şehidi Ufuk Baysan'ın, 65 yaşın üzerinde oldukları için Düzce'deki evlerinden çıkamayan anne ve babasının ihtiyaçları da Bakanlık ekibince gideriliyor.

"BİR AYDIR MİSAFİRE HASRET KALDIK. ZİYARETİNİZ BİZİ ÇOK MUTLU ETTİ"

Şehit İsmail Konuk'un Bolu'da yaşayan babası Veysel Konuk, ekibe, uzun süredir yaşadıkları köyden çıkamadıklarını ve farklı illerde yaşayan evlatlarıyla da bir araya gelemediklerini anlatarak bu ziyaretlerin kendilerini psikolojik açıdan çok rahatlattığını ve mutlu ettiğini söyledi.

Bolu'daki Kıbrıs Gazisi Sami Demirel ise "Bir aydır misafire hasret kaldık. Eşimle konuşacak kimsemiz yok. Ziyaretiniz bizi çok mutlu etti." diyerek ekibe sevgisini gösterdi.

Ekipler, Demirel ve eşi için psikolojik desteğe başladı.

ŞEHİT BABASINDAN "MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI"NA BAĞIŞ

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 1984'te vatani görevini yaparken şehit olan İsmail Karabayram'ın Kütahya'da yaşayan babası Nazif Karabayram ise ziyaretine gelen ekibe, oğlunun şehadetinden sonra kendisine bağlanan maaşı hayır işlerinde kullandığını anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na da destek olmak istediğini aktaran Karabayram, ülkesinin yanında olabilmek için kendisine bağlanan aylıktan ayırdığı bir bölümü ekibe teslim etti.