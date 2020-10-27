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Ekonomi
Haber Giriş: 27.10.2020 - 13:31 | Son Güncelleme:

Dev şirketten flaş karar! Saudi Aramco'nun rekorunu aştı

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Dev şirketten flaş karar! Saudi Aramco'nun rekorunu aştı
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Alibaba’nın kurucusu Jack Ma, Bund Zirve’sinde bugün yaptığı açıklamada Ant Group’un halka arzı sonrası yeni bir rekora imza atabileceğini dile getirdi

Çinli finans teknoloji devi Ant Group, pazartesi günü hisselerinin fiyatlarını belirledikten sonra ilk halka arzında yaklaşık 230 milyar yuan (yaklaşık 34,3 milyar ABD doları) artırmaya hazırlanıyor.

Grup, geçen hafta halka arz broşüründe, hisse satışını Shanghai'ın teknoloji ağırlıklı STAR Pazarı ve Hong Kong borsasında eşit olarak paylaştıracağını ve her borsada 1,67 milyara kadar satışa çıkacağını bildirdi. Ant, Shanghai'da listelenen hisselerini her biri 68,8 yuan (yaklaşık 10,3 ABD doları) olarak fiyatlandırdı. 

Dev şirketten flaş karar Saudi Aramconun rekorunu aştı

SAUDİ ARAMCO'NUN REKORUNU AŞTI

Geçen aralık ayında 29 milyar ABD dolarının üzerinde para toplayan enerji devi Saudi Aramco'nun belirlediği rekoru aşan Ant'ın eş zamanlı halka arz, tüm zamanların en büyüğü olacak. Fiyatlandırmaya göre, grubun değerlemesi 2,1 trilyon yuan (yaklaşık 313,3 milyar ABD doları) olacak ve bu, onu Çin ana kara borsasında halka açık en değerli şirket olan ve en iyi alkol üreticisi olan Kweichow Moutai'nin önüne geçirecek.

Dev şirketten flaş karar Saudi Aramconun rekorunu aştı

Ant, stratejik yatırımcıların IPO'nun Shanghai ayağının yüzde 80'ine abone olmayı kabul ettiklerini söyledi. Bunlar, Ant'ın eski ebeveyni ve e-ticaret devi Alibaba Group'u içeriyor. Çevrimiçi alışveriş devi, Ant Group'taki kabaca üçte bir hissesini korumak için yan kuruluşu Zhejiang Tmall Technology aracılığıyla tekliften 730 milyon hisse satın alacak.

Ant Group'un önümüzdeki perşembe günü Hong Kong'da işlem görmeye başlaması bekleniyor. 

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