Dev şirketten flaş karar! 1,1 milyar dolarlık satın alma için el sıkıştı

Anlaşma, Sony Pictures Entertainment'in 200′den fazla ülke ve bölgede Crunchyroll’un 3 milyon ödeme yapan abonesine erişimini sağlayacak ve Sony’nin Netflix gibi eğlence devleriyle daha küresel ölçekte rekabet etmesine yardımcı olacak.

1 milyon ücretli abonesi olan ABD animasyon dağıtımcısı Sony’nin Funimation Global Group, şu anda AT & T’nin WarnerMedia segmentinin bir parçası olan Crunchyroll’un sahibi olacak.

2 YIL ÖNCE DE SATIN ALMA YAPMIŞTI

Sony bundan iki yıl önce de animasyon yapım şirketi Funmation’ı satın almıştı. Şirket Funmation’ı satın aldıktan sonra içerikleri Crunchyroll’dan çekmişti.

Time Warner’ın AT&T tarafından satın alınması sonrasında Crunchyroll, AT&T’nin çatısı altına girmişti. Hatta bazı içerikleri de HBO Max’a göndermişti.

90 MİLYONDAN FAZLA KULLANICI

Crunchyroll, 200’den fazla ülkede 3 milyonu aşkın aboneye ve 90 milyondan fazla kayıtlı kullanıcıya sahip.

Sony Pictures CEO’su Tony Vinciquerra, Crunchyroll satın almasıyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: “Funmation ve muhteşem iş ortaklarımız Aniplex ile Sony Music Entertainment Japonya sayesinde anime kültürüne oldukça derin şekilde hakimiz. Dünyanın dört bir yanındaki anime severlere en iyi içerikleri ulaştırabilecek konumdayız. Crunchyroll sayesinde hem anime hayranlarına en iyi deneyimi sağlayacağız hem de anime yaratıcıları için en iyi fırsatları sunacağız.”