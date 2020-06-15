Dev şirkette 60 yıl sonra ilk değişim

Sanrio isimli şirketin emekli olmaya hazırlanan sahibi Shintaro Tsuji, görevi 31 yaşındaki torununa bırakacak.



Bu tarihi 60 yıla yayılan şirketin tepesindeki ilk değişim olacak.



50 yıl önce yaratılan Hello Kitty karakteri, o dönemden bu yana şirkete milyarlarca dolar kazandırdı.



Tsuji resmi olarak görevini 1 Temmuz'da bırakacak.