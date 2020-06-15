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Ekonomi
Haber Giriş: 15.06.2020 - 13:16,Son Güncelleme:

Dev şirkette 60 yıl sonra ilk değişim

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Dev şirkette 60 yıl sonra ilk değişim
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Hello Kitty adlı çizgi karakterin yaratıcısı Japon firmanın CEO'su Shintaro Tsuji 92 yaşında görevi bırakıyor.

Sanrio isimli şirketin emekli olmaya hazırlanan sahibi Shintaro Tsuji, görevi 31 yaşındaki torununa bırakacak.

Bu tarihi 60 yıla yayılan şirketin tepesindeki ilk değişim olacak.

50 yıl önce yaratılan Hello Kitty karakteri, o dönemden bu yana şirkete milyarlarca dolar kazandırdı.

Tsuji resmi olarak görevini 1 Temmuz'da bırakacak.

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