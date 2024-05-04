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Dev konut projesinde kura bugün çekiliyor

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#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı#Emlak Konut GYO#Türk Hava Yolları
Dev konut projesinde kura bugün çekiliyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2024 07:00

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde, İstanbul’da evi olmayanları ev sahibi yapmak amacıyla Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları işbirliği ile hayata geçirilen yaklaşık 13 bin konutluk ‘Yenişehir Evleri Arnavutköy’ projesi için geçtiğimiz yıl başvurular alınmıştı. Büyük ilgi gören ve 461 bin 361 vatandaşın başvurduğu projenin 2 bin 894 bağımsız bölümden oluşan ilk iki etabının kuraları çekiliyor. Hak sahipleri 4 Mayıs’ta (bugün) noter huzurunda canlı yayınla belirlenecek.

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Yenişehir Evleri Projesi’ne, İstanbul’da ikamet eden ve ilk evini alacak vatandaşların müracaat ettiğini hatırlatan Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem, “Vatandaşımızın büyük teveccüh gösterdiği projemizde beklenen kura çekilişini gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Büyük bir kent vizyonuyla, mahalle kültürünü yansıtan, yatay mimari anlayışıyla tasarladığımız, 10 etaptan oluşan projemizin 2 bin 894 bağımsız bölümden oluşan ilk iki etabını hak sahipleriyle buluşturuyoruz” dedi.

Yenişehir Evleri Arnavutköy’ün ilk iki etabı kapsamında, 43 adet 1+1, 1851 adet 2+1 ve 1000 adet 3+1 daire tipi bulunuyor. Peşin alımlarda yüzde 25 indirim yapılacak olan proje kapsamında, 24, 36, 48 ve 60 ay vade seçenekleri de bulunuyor.

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#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı#Emlak Konut GYO#Türk Hava Yolları

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