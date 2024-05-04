Dev konut projesinde kura bugün çekiliyor

Haberin Devamı

Yenişehir Evleri Projesi’ne, İstanbul’da ikamet eden ve ilk evini alacak vatandaşların müracaat ettiğini hatırlatan Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem, “Vatandaşımızın büyük teveccüh gösterdiği projemizde beklenen kura çekilişini gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Büyük bir kent vizyonuyla, mahalle kültürünü yansıtan, yatay mimari anlayışıyla tasarladığımız, 10 etaptan oluşan projemizin 2 bin 894 bağımsız bölümden oluşan ilk iki etabını hak sahipleriyle buluşturuyoruz” dedi.

Yenişehir Evleri Arnavutköy’ün ilk iki etabı kapsamında, 43 adet 1+1, 1851 adet 2+1 ve 1000 adet 3+1 daire tipi bulunuyor. Peşin alımlarda yüzde 25 indirim yapılacak olan proje kapsamında, 24, 36, 48 ve 60 ay vade seçenekleri de bulunuyor.