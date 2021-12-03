Dev Çinli şirketten önemli ABD kararı

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Çin'in en büyük şirketlerinden araç paylaşım uygulaması Didi Global Inc., ABD borsalarından çekilmeye hazırlanıyor. Şirket Hong Kong piyasasında hisse satışı için de çalışmalarını başlatacak. Şirket, Çinli şirketlerin Amerika borsalarında kote olmasına karşı çıkan Çinli regülatörlerin talebi doğrultusunda adım atmış oldu.

Yönetim kurulundan yapılan açıklamada şirketin New York Borsası’nda işlem gören Amerikan Depo hisselerini kottan çekmek için başvurması ve Hong Kong Borsası’nda hisse satışına gitme konusunda işlemleri başlatması için yetkilendirdiği duyuruldu.

Bu süreçte ABD hisselerinin, uluslararası çapta kabul edilmiş diğer bir borsada serbestçe işlem görebilir hisselere çevrilebilir olması sağlanacak.