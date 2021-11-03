Dev banka açıkladı... İşte Bitcoin için biçilen adil değer

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Ekim ayıyla birlikte kripto para piyasalarında güçlü yükselişler yaşanırken JP Morgan fiyatlamalara yönelik olarak yeni bir tartışma gündeme getirdi.

ABD'li dev banka JP Morgan, Bitcoin'in adil fiyatının 35 bin dolar olduğunu söyledi. Bitcoin ise 63 bin dolar seviyelerinde işlem görüyor.

73 BİN DOLAR HEDEFİ DE KORUNUYOR

Banka, 35 bin doları adil fiyat olarak gösterse de 73 bin dolarlık fiyatı da makul göstermeye devam ediyor. Bitcoin'de stratejistlerin beklediği gibi hızlı yükselişlerin olmayacağına değinen JP Morgan, 2022 yılında Bitcoin'in fiyatının 100 bin dolar seviyesine yükselebileceğine de değindi.

KRİPTO PARALAR 2022'DE RALLİ YAPACAK MI?

Kuruluş, 2022 yılında kripto paraların diğer yatırım araçlarından daha yüksek performans göstereceğine değindi.

PİYASALARDA ALGILAMA FARKLI

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JP Morgan'ın 35 bin dolarlık Bitcoin adil fiyatlamasına yönelik olarak piyasada farklı algılar oluşmaya başladı. JP Morgan'ın hedefini yüksek tutup fakat adil fiyatı düşük tutmasında farklı sebeplerin odluğu iddia edildi. Olası bir düşüşte "Biz demiştik" demek için böyle bir açıklama yapıldığını iddia edenler yükselişte de JP Morgan'ın elinin güçlü olduğunu ortaya koydular.

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