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Son dakika... Ethereum'dan yeni rekor

#Ethereum#Rekor#Kripto Para
Son dakika... Ethereumdan yeni rekor

Uzun süredir sıkışık bantta seyreden Ethereum rekor üstüne rekor kırmaya başladı. Ethereum 4641 dolar ile tarihi yüksek seviyesine ulaştı.

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Kripto para birimleri arasında ikinci en büyük olan Ethereum güçlü duruşunu koruyor. Birçok analist tarafından yükseliş potansiyeli olduğuna inanılan Ethereum bu hafta da rekor kırdı.

Shiba Inu'nun Ekim ayını domine ettiği kripto para piyasalarında Ethereum da Bitcoin gibi rekorlara imza atıyor.

Son gelen alım hareketleriyle birlikte Ethereum 4641 dolar seviyesini aştı ve tarihi yüksek seviyesine ulaştı.
Saat 11:47 itibarıyla Ethereum yüzde 2 primle 4593 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin de yatay seyirle 63 bin 58 dolardan alıcı buluyor.

Son dakika... Ethereumdan yeni rekor

SHIBA INU'DE MİLYARDER BALİNA HAREKETE GEÇTİ

Shiba Inu'nun bir süredir istikrarlı yükselişi yerini sakin duruş ve kayba bıraktı. Güçlü yükseliş hareketi sonrasında düşüş eğilimine geçen Shiba Inu'de milyarder balinanın satış yapmaya başladığı iddia edildi. 8 bin dolara aldığı Shiba Inu'leri 5.7 milyar dolara kadar yükseldikten sonra satışa başlayan yatırımcının Shiba Inu'nun toplam arzının yüzde 13'üne sahip olduğu söyleniyor. Shiba Inu yüzde 8 değer kaybıyla 0.00006566 dolar seviyesinde işlem görüyor.

2013 YILINDA ORTAYA ÇIKTI

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Kripto para araştırmacısı ve yazılımcısı Vitalik Buterin 2013 yılında Ethereum’u kullanıma sundu. 2017 yılında piyasaya çıktığında 225 dolardan satılan Ethereum 2018 yılında güçlendi ve 1376 dolara kadar yükseldi. 2018 yılı Aralık ayında 80 dolar seviyelerine gerileyen Ethereum 2020 yılında güçlenme yaşadı ve 600 dolar seviyelerine kadar yükseldi. 2020 yılından sonra da istikrarlı yükseliş hareketi devam ederek günümüzde 4 bin dolar seviyesini aşmış oldu.

MİLYARDER BUTERİN

2018 yılında Ekim ayında cüzdanını ifşa eden Buterin’in 333 bin 410 adet Ethereum’unun bulunduğu ve bunun da değerinin 1.55 milyar doları aştığı belirlendi.

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