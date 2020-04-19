‘Destekte hız kesmiyoruz’

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Albayrak, kamu bankaları ile esnafa ve sanayiciye sağlanan desteklerde hız kesmediklerini ifade etti. Albayrak’ın paylaşımında sağlanan desteklere yönelik diğer rakamlar da yer aldı. Buna göre, Esnaf Destek Paketi’ni talep eden firma sayısı 501 bin 450, kredi tahsis edilen esnaf sayısı 335 bin 721, kredi tahsis tutarı 8 milyar 156 milyon lira oldu. Paraf Ticari Kart’a yönelik 138 bin 64 talep gelirken 126 bin 665 tahsis yapıldı ve 2 milyar 680 milyon liralık tahsis gerçekleşti. İş’te Devam Desteği’ne 92 bin 469 firma başvururken, kredi tahsisi yapılan firma 66 bin 903 oldu. Kredi tahsisi yapılan firmaların 64 bin 183’ü küçük ve orta boy işletmelerden oluştu. Paketten yararlanan sektörlerin başında yüzde 36.8 oranıyla imalat sanayi gelirken, bunu yüzde 32.8’le ticaret izledi.

‘HEDEFLERİ OLAN BÜYÜK BİR ÜLKEYİZ’

Berat Albayrak, dün Twitter’dan Esnaf İsmet Selvi’nin görüntülerini paylaşarak, “Esnaf kardeşimiz İsmet Selvi’nin de dediği gibi el ele, omuz omuza vererek bu dönemi geride bırakacağız. Devlet olarak tüm imkanlarımızla esnafımızın, sanayicimizin, vatandaşımızın yanında dimdik duracağız” yorumunu yaptı. Albayrak, “ Bu bir milli mücadele. Bu mücadelede destek ihtiyacı hisseden, her bir vatandaşımızın, işletmemizin, fabrikamızın arkasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun hazinesi var. Biz Türkiye olarak, hayalleri, hedefleri, idealleri olan büyük bir ülkeyiz” dedi.