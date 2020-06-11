Derin dondurucuda ideal seçim 8 Çekmeceli Simfer No-Frost 8407

8 Çekmeceli 8407 Simfer No-Frost Derin Dondurucular gıda güvenliği açısından et, balık ve tavuk gibi birbirine temas etmemesi gereken gıdalar için özel olarak tasarlandı. Farklı büyüklüklere sahip şeffaf kapaklı opak çekmeceleri ve kırılmaz cam rafları ile farklı tip gıdaların birbirlerine temas etmeden saklanmasını mümkün kılıyor. 308 litre geniş iç hacmi bulunan ve dikey pozisyonda kullanılan 8407 derin dondurucu şehir yaşamındaki sınırlı metrekareler, daireler, dar alanlar için de en ideal seçim.

Simfer tarafından Türkiye’de ilk ve tek olarak geliştirilen yeni jenerasyon çepeçevre soğutma teknolojisi 8 çekmeceli no-frost ürünlerde de kullanılmıştır. Bu sayede tüm raflarda eşit soğutma yapılırken raf aralıklarını ihtiyacınıza göre ayarlayabilir, geniş yer tutan gıdalarınızı 4 mevsim güvenle saklayabilirsiniz.

İster buzdolabı, İster derin dondurucu!

8 Çekmeceli 8407 Simfer No-Frost Derin Dondurucularda soğutmayı ve dondurmayı aynı tuşla yapmanıza olanak tanıyan çift fonksiyon özelliği bulunuyor. Aynı zamanda hızlı dondurma sağlayan elektronik termostatı ile yiyeceklerinizin besin değerini koruyor ve çok daha uzun süre taze kalmalarını sağlıyor. Size de 4 mevsim boyunca bu tazeliğin tadını çıkarmak kalıyor.

No-Frost özelliği sayesinde buzlanmaya karşı koruma sağlayan Simfer No-Frost dikey derin dondurucular, enerji ve zamandan tasarruf ederken yiyecekleri daha uzun süre saklıyor. Elektronik kontrol paneli, kullanım kolaylığının yanısıra şık bir görünüm de katıyor.

Tüm iklim koşullarında, maksimum performans sadece Simfer’de!

SN-T İklim Sınıfı özelliği ile üretilen Simfer derin dondurucular 10 derece ile 43 derece arasındaki dış ortam sıcaklıklarından etkilenmeden maksimum performans ile çalışıyor. Simfer Derin Dondurucular düşük elektrik tüketimi sayesinde yüksek enerji tasarrufu sağlayarak giderlerinizi azaltırken çevreyi de koruyor.