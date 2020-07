Deri mühendisliği bölümü burs ve iş garantisi sunuyor

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şenocak AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, İzmir Ege Üniversitesi'ndeki Deri Mühendisliği bölümünü tercih eden öğrencilere yönelik geçen yıl başlattıkları destek programına bu yıl da devam ettiklerini belirtti.

Bakanlığın ve Yükseköğretim Kurumu'nun (YÖK) onayını alarak netice aldıklarını kaydeden Şenocak, "Ege Üniversitesi'ndeki bölüme yaptığımız destekle sektörün yetişmiş eleman ihtiyacının karşılanması için çalışıyoruz. Öğrencilerimize burs imkanıyla eğitim sırasında destek sağlanırken, mezun olunca da sektörde iş bulma garantisi sunuluyor." ifadelerini kullandı.

Deri Mühendisliği eğitiminin önceleri farklı ülkelerde bulunduğunu fakat sektörün değişime uğramasıyla ilginin azaldığını belirten Şenocak, "Günümüzde sadece İngiltere'de ve İzmir Ege Üniversitesi'nde var. Bu bölümleri tercih edenlerin sayılarının düştüğünü gördük, okulun iyi tanınmadığından iş bulma kaygısı nedeniyle kontenjan sayısı da tercih edenlerin sıralamasını hayli düşürdü. Yaptığımız hamleyle bunu tersine çeviriyoruz." şeklinde konuştu.



"İLK 20 BİNE ASGARİ ÜCRET KADAR BURS"

Şenocak, bölümü tercih edecek öğrencilerin daha yüksek puanlı olmalarına yönelik bir teşvik mekanizması kurduklarını aktararak, şöyle devam etti:

"İlk 20 binde olup burayı tercih edenlere asgari ücret kadar burs veriyoruz. 20 bin ile 60 bin arasında sıralaması olanlara asgari ücretin yüzde 70'ini, 60 ile 100 bin arasında olan öğrencilere de asgari ücretin yüzde 50'sini burs olarak sağlıyoruz. Ayrıca okulu bitirenlere iş garantisi de verelim diye karar verdik. Geçen sene bunu uyguladık ve yüzde 100 olarak tüm kontenjanlar doldu. Bu yıl aynı şartlar geçerli. Üniversite sınavı yapıldı ve artık tercih dönemine geliniyor. Geçtiğimiz dönemde burayı tercih eden öğrencilerimizi takip ediyoruz başarı durumları gayet iyi. Bu dönemde umuyoruz ki yüksek puanlı öğrenciler tercih edecek. 2019 yılı yerleştirmelerinde 296 puandan 438’e, başarı sıralaması ise 165 binden 37 binlere yükseldi."

Bölümün mezunlarını tercih eden ciddi firmalar olduğunu kaydeden Şenocak, deri mühendislerinin ayakkabı, tabakhane, tekstil, kemer, çanta ve deriyle alakalı perakende zinciri içerİsinde çalışabildiğinin altını çizdi.

Öğrenci kalitesinin yükselmesi halinde geniş bir yelpazede ve çok iyi şartlarda iş imkanları bulunduğunu vurgulayan Şenocak, "Örneğin, perakende zinciri içinde deriyle alakalı olan çok büyük bir firmamız okula müracaat ederek 20'ye yakın öğrenciyi istedi. Puanı daha yüksek nitelikli öğrenciler geldikçe geniş çalışma alanlarında iyi ücretlerle iş bulabilecekler. Türkiye bir deri ülkesi dünyada ilk sıralardayız. Deriyi tanıyan öğrencilere her zaman iş imkanı var. Bu sene yine aynı bütçe ile desteğimiz devam ediyor." dedi.



"118 BİN LİRALIK BURS SAĞLANDI"

Şenocak, yapılan tanıtım ve sağlanan burs imkanının neticesi olarak, 2019 yerleştirme sonuçlarına göre 20-60 bin sıralamasında 5, 60-100 bin sıralamasında ise toplam 9 öğrencinin deri mühendisliği bölümüne burs imkanından faydalanarak yerleştirildiğini aktardı. Toplamda 14 öğrenciye 2019 yılının ekim ayından itibaren burs sağladıklarını kaydeden Şenocak, "Pandemi döneminde de hiçbir kesinti yapmayarak bugüne kadar 118 bin 288 liralık burs sağladık. Öğrencilerin eğitim burslarından eğitim süreleri boyunca yararlanabilmeleri için her yarıyıl 4 üzerinden en az 2,5 (100 üzerinden en az 65) genel not ortalaması ile eğitimlerini sürdürmeleri gerekiyor. Bu sene bursu kesilen hiç olmadı." ifadelerini kullandı.



"YURT DIŞINA DERİ MÜHENDİSİ İHRAÇ EDİYORUZ"

Öğrencilerin sadece burs almak için değil daha bilinçli şekilde bölüme yerleştiğine dikkat çeken Şenocak, "Yurt dışında da çalışma şartları var. Bizim için yurt dışındaki sektörü geliştirmek de önemli. Burada iş bulamazlarsa yurt dışında da önemli bir sektör olduğumuz için orada da iş imkanları bulunuyor. Türkiye dışarıya deri mühendisliği konusunda teknoloji transferi yapabiliyor, biz bu anlamda deri mühendisi ihraç ediyoruz." dedi.

Şenocak, deri mühendislerinin önceleri sadece tabakhanede çalışabilecekleri algısının olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Şimdi çalışma alanları çok geniş olduğu için sektörde yoğun bir yetişmiş eleman talebi var. Onlarca firma iyi yetişmiş mühendis olursa deri giyim sektöründe, ayakkabıda, tekstilde, kemer, çanta ve mağaza zincirlerinde çalışma imkanlarıyla yoğun talepte. Yetişmiş mezunlar sektörde kapış kapış alınacaklar. Deri mühendisliği iyi araştırılmalı, sektör tanınmalı. Biz burada dünyada bir numarayız, katma değerli kendini aşan üretim yapacak genç beyinlere ihtiyacımız var, iş sorunu olmaz ve iyi ücretlerle istihdam edilirler. Kendini yetiştirip mesleğini seven öğrencilere her türlü desteği vereceğiz. Staj, iş bulma, sanayiyle iş birliği imkanı, sektörü tanıma ve dericiliği öğrenme gibi her alanda destek vereceğiz. Sosyal medyada da tanıtım ve bilgilendirmeye yönelik çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz."

Deri sektörü olarak 2019 sonu itibariyle 202 farklı ülkeye 1,7 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Şenocak, 60 binin üzerinde kişiye doğrudan istihdam sağladıklarını ve Türkiye ortalamasının neredeyse 10 katı, bazı alt sektörlerde ise 120 katı üzerinde kilogram başına birim fiyat ile ihracat yaptıklarını söyledi.