Depremzede çocuklar için Viyana’da defile... Atıl Kutoğlu Avrupa jet sosyetesinden bağış topladı

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PALAIS Hansen Kempinski Viyana, önceki hafta Avrupa jet sosyetesinin ünlü simalarının katıldığı dev bir moda şovuna ev sahipliği yaptı. İş, politika, sanat ve moda dünyasının ünlü isimlerinin yer aldığı gecenin amacı, 6 Şubat’taki Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen çocuklar için bağış toplamaktı. Gala defilesinin gerçekleştiği gecenin fikir babası ve mimarı ise uzun süredir Viyana’da yaşayan Türk tasarımcı Atıl Kutoğlu’ydu.

Gala defilesinden bir gece önce Viyana’da Türkiye’den gazetecileri ağırlayan Atıl Kutoğlu, afetzede çocuklara yardım amacıyla defile düzenleme fikrinin birkaç ay önce geliştiğini ve konuyu ilk olarak yakın dostu olan Avusturya Başbakanı Karl Nehammer’in eşi Katharina Nehammer’e anlattığını söyledi. “Ben depremin hemen ardından Viyana’daki butiğimde bir yardım organize etmiştim. 50 bin Euro toplanmıştı. Ancak bunu daha geniş çaplı bir etkinliğe dönüştürmek istedik. Dostum Katharina Nehammer de bana destek olacağını söyledi. Kısa sürede tüm Avrupa’nın ilgisini çekecek bir geceyi organize ettik” diyen Kutoğlu, depremde yakınlarını kaybeden, yaralanan, ampute bireyler olarak yaşamlarına devam etmek zorunda kalan çocuklara destek vermeyi hedeflediklerinin altını çizdi.

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NEHAMMER VE KUTOĞLU EL ELE PODYUMDA

Defilede Atıl Kutoğlu’nun, 75 parçalık sonbahar-kış 2023/24 ve resort 24 koleksiyonları 28 manken ve ünlü isimler tarafından sergilendi. Bazı elbiseler açık artırmaya çıkarıldı. Defilenin finalinde Atıl Kutoğlu ile el ele podyuma çıkan First Lady Nehammer, Türkiye’deki depremden çok etkilendiğini ve yardım organizasyonlarına büyük önem verdiğini söyledi. Avusturya’nın first lady’si gecede Kutoğlu imzalı iki elbise ile podyuma çıktı. Nehammer’in elbiseleri açık artırma ile satışa sunulurken, gece mavisi kadife gece elbisesine 10 bin Euro ile en yüksek fiyatı veren isim Vista Turizm CEO’su ve Türkiye Özel Sporcular Derneği’nin de Onursal Başkanı Dilek Sabancı oldu. Sabancı aynı zamanda gecenin en büyük destekçileri arasındaydı.

100 EUROLUK BAĞIŞ TİŞÖRTLERİ

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Viyana’daki gecede önceden hazırlanan Atıl Kutoğlu baskılı bağış tişörtleri de misafirler tarafından satın alındı. Atıl Kutoğlu, bağışlarla ilgili şu bilgileri verdi: “Gece için 100 Euro’dan satışa sunulan 250 tişört yaptık. Büyük ilgi gördü. Ne kadar toplandığını şu anda söyleyemiyorum, çünkü süreç daha tamamlanmadı ama büyük bir rakam olacak. Önemli olan burada prensesler, kontesler, sanatçılar, siyasetçiler bir araya geldi ve tek amaçları Türkiye’deki çocuklara destek vermek. Bu aynı zamanda Türkiye-Avusturya ilişkileri açısından da çok önemli bir gece.”

Kutoğlu’nun 55 parçalık koleksiyonunun yüzde 85’e yakın bölümü Türkiye’de üretildi. Bu defile ile Türkiye’nin tekstil gücünü de Viyana’da gösterdiğinni belirten Kutoğlu, “Bu daha ilk, devamı gelecek” dedi.

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Dilek Sabancı - Prof. Dr. İlber OrtaylıPrenses Mahkameh zu Schaumburg-Lippe - Melissa von Faber-Castell

250 SEÇKİN DAVETLİ AYAKTA ALKIŞLADI

DEFİLEDE Kutoğlu’nun, büyük bölümü Türkiye’de hazırlanan tasarımları 250 kadar seçkin davetli tarafından ayakta alkışlandı.

- Kutoğlu’na topmodel Kathrin Werderitsch, eski Avusturya güzeli Anna Huber ve Fashiontv’nin sahibi Michel Adam’ın topmodel eşi Maria Adam Lisowski gibi isimler de podyuma çıkarak destek verdi.

- Gecede diğer bağışların yanı sıra, Kempinski Bodrum’da bir hafta sonu iki kişilik konaklama da yüksek fiyata alıcı bularak geliri çocuklara aktarıldı.

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- Etkinliğe katılan isimler arasında, Avusturya Kadın, Aile ve Uyum Bakanı Susanne Raab, eski Başbakan yardımcısı Susanne Riess-Hahn, Tv yıldızı Arabella Kiesbauer, Kontes Melissa von Faber-Castell, Prenses Mahkameh zu Schaumburg-Lippe, Prenses Camilla von Habsburg, işadamı Martin Lenikus, Daniel Serafin gibi çok sayıda önemli isim defileyi izledi.

- Ayrıca Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, BM nezdindeki Türkiye Büyükelçisi Levent Eler ve Agit Silahsızlanma Konferansı nezdindeki Büyükelçi Hatun Demirer ile Prof. Dr. İlber Ortaylı da konuklar arasındaydı.