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Deprem konutlarında sona gelindi

#Çevre Ve Şehircilik Bakanı#Murat Kurum#Deprem Konutları
Deprem konutlarında sona gelindi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir’de depremzedeler için yapılan konutların inşaatlarını inceledi. “Depremin 1’inci yıl dönümünde inşaatlar bitme aşamasına geldi” diyen Bakan Kurum, “Hem rezerv alanda hem de yerinde 5 bin 61 konut inşası gerçekleştiriyoruz. Bayraklı’da 7 bölgede 1701 bağımsız bölümün inşası devam ediyor. Kasım ayı içinde 749 bağımsız bölümü bitirip hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız. Bayraklı’daki kalan konutlarımızı, 1700 konutu, yıl sonuna kadar tamamlayacağız. Rezerv alanda başladığımız yaklaşık 3 bin 649 bağımsız bölümlerin de 397’sini yıl sonuna kadar, kalanlarını da 2022 yılının ilk çeyreğinde tamamlamayı planlıyoruz. Etap etap konutlarımızı teslim edeceğiz” şeklinde konuştu.

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İzmir tarihinin en büyük, en kapsamlı kentsel dönüşümünü gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Kurum, depremzedeler dışında ilave bir yoğunluğu getirmeyeceklerine vurgu yaptı.

MADDİ VE TEKNİK DESTEK

Bakan Kurum, orta hasarlı ve dönüştürülmesi gereken binalara ilişkin de vatandaşlara ada bazında anlaşmaları, talep etmeleri halinde her türlü maddi ve teknik yardımı yapacaklarını söylediklerini anlatarak, şunları kaydetti: “Rezerv alanda ilave konutlar üreteceğiz ve orta hasarlı, az hasarlı vatandaşlarımızın talep etmeleri halinde projeleri kura çekmek suretiyle süreci yürüteceğiz. Bunun dışında 6306 sayılı yasa kapsamında bizden plan talebinde bulunan varsa il müdürlüğümüz bu talepleri dikkate alacak. Yoğunluğu bölge emsallerini, sosyal ihtiyaçları dikkate alarak vatandaşların dönüşümüne imkan sağlayacak şekilde planlayacağız. Bakanlığımızın kanun kapsamında yaptığı planlamalarda ilan ettiği alanlarda vergi, harç gibi devletimizin muafiyetleri var. Bu da yüzde 15-20 gibi bir muafiyete geliyor. Yani kentsel dönüşüm alanında inşaat yapma diğer alana göre yüzde 20 civarında daha ekonomik oluyor. Bu da vatandaşlarımızın lehine. Dönüşüm sürecini yerinde, gönüllü ve hızlı prensipleriyle yapmak istiyoruz. Vatandaşlarımıza taşınma ve kira yardımı vermek suretiyle yapmak istiyoruz.”

YEŞİLDERE DÖNÜŞECEK

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Gelecek yıl vatandaşlarla görüşerek Konak ilçesindeki Yeşildere bölgesinde örnek bir dönüşüm projesi yapacaklarını kaydeden Bakan Murat Kurum, “500 konutla başlayacağız. Etap etap o dönüşüm projelerini yürütmek istiyoruz. Riskli yapıların bertarafını sağlayacak, vatandaşlarımız daha yaşanabilir alanlarda yaşamını imkan sağlayacak örnek bir projeye bu bölgede başlamak istiyoruz. Bu çerçevede bir kentsel dönüşüm ofisi kuracağız. Bu ofis çerçevesinde vatandaşlarla görüşeceğiz. Ada bazında, rızalarını almak suretiyle burada örnek bir dönüşümü yapacağız” ifadelerini kullandı.

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#Çevre Ve Şehircilik Bakanı#Murat Kurum#Deprem Konutları

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