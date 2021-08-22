Depozito uygulamasına TESK’ten destek geldi

Palandöken, yazılı açıklamasında, çevre duyarlılığı oluşturulmasının önemine işaret etti. Zorunlu depozito uygulamasına dikkati çeken Palandöken, “Esnaf ve sanatkarlar camiası olarak son zamanlarda yaşanan doğal felaketlerin bir daha tekrarlanmaması, çevre duyarlılığının artırılması ve ülke ekonomisinin kazanması adına geri dönüştürülebilir atıklara depozito uygulanmasını destekliyoruz” ifadelerini kullandı. Ulusal depozito sisteminin vakit kaybedilmeden hayata geçirilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Palandöken, şu değerlendirmede bulundu: “Zorunlu depozito sisteminin doğru işleyebilmesi için perakende sektöründe faaliyet gösteren tüm işletmeler sattığı ürünün depozitosunu almakla mükellef olmalı.

Zorunlu depozito uygulamasının tüm yükü esnafın sırtında olmamalı. Ulusal depozito sisteminin vakit kaybedilmeden hayata geçirilmesi çok önemli. Çünkü doğada çözünmeyen şişe, kapak, pipet, torba, balon gibi plastiklerin çevreye atılması gittikçe daha büyük faciaları getiriyor. Türkiye’de yılda 20 milyar adet içecek ambalajı kullanılıyor.” Palandöken, zorunlu depozito uygulaması tam anlamıyla hayata geçirildiğinde denizlerin, toprağın, havanın, suyun, ormanların ve kentlerin temiz kalırken geri dönüşüme kazandırılan atıklar sayesinde ülke ekonomisine milyarlarca lira depozito katkısı sağlanacağını bildirdi.

Bu uygulamadan tam randıman alabilmek için sadece küçük esnafın değil, tüm işletmelerin uygulamaya uyum sağlaması gerektiğini belirten Palandöken, ilkokul sıralarından başlayarak toplumun tüm kesimlerinin bu konuda bilinçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

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