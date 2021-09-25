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Deniz taksiler suya indi

#Haliç Tersanesi#Deniz Taksi#Dünya Denizcilik Günü
Deniz taksiler suya indi
Fatma Aksu

Haliç Tersanesi’nde tamamen yerli ve milli olarak üretilecek 50 yeni nesil deniz taksiden 8’i, 24 Eylül Dünya Denizcilik Günü’nde suya indi.

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Deniz taksiler için dün Haliç Tersanesi’nde tören düzenlendi. Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş, “1455’ten bu yana nice kadırga, kalyon, buharlı yolcu gemileri, arabalı vapur, hala seferde olan vapurlarımız gibi pek çok ilk üretimi gerçekleştirmiş olan Haliç Tersanesi’nde bugün bir ilki daha gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün 8 adedini denize indirdiğimiz deniz taksilerimiz yıl sonunda 45, 2022 ilk çeyreğinde ise 50 sayısına ulaşacak” dedi. Projede emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten Dedetaş, sözlerini, “Pruvamız neta, rüzgarımız kolayına olsun” diye tamamladı.

5’İ HİBRİT OLACAK

Konuşmaların ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Sinem Dedetaş, Kırlangıç isimli Deniz Taksi’nin ilk müşterileri oldu. Haliç Tersanesi’nde üretilen 50 deniz taksinin 5’i hibrit motorlu olacak. Suya indirilen 8 taksi, Ekim ayında hizmete girecek. Yıl sonuna kadar 45 deniz taksinin üretimi gerçekleştirilecek. Hibrit sistemli deniz taksilerin üretimi ise, 2022 yılı Şubat ayında tamamlanacak. 10 yolcu kapasiteli Deniz Taksiler, ilk etapta 98 iskeleden çağrılabilecek. İleride paylaşımlı kullanım özelliği eklenerek ‘Taksi Dolmuş’ gibi hizmet vermeye de başlayacak. Taksiler, ayrıca iskeleden bağımsız olarak, yanaşabilecekleri her yere çağrılabilecek. Deniz Taksiler, yüksek hıza çıkabilme, baştan yanaşma özelliği ile her yere rahatlıkla yanaşabiliyor. Ayrıca engelli rampası sayesinde fiziksel engelli yolcuların rahatlıkla kullanabileceği bir şekilde tasarlandı. Deniz Taksilerde, taksimetre modeli ile sabit bir açılış ücreti olacak. Belirli bir mil aşıldıktan sonra, mil başına ücret eklenecek.

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#Haliç Tersanesi#Deniz Taksi#Dünya Denizcilik Günü