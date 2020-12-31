Denetim varsa kalite de artıyor

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ve Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz’ın depreme yönelik alınan önlemlere ilişkin soru önergelerini yanıtlayan Bakan Kurum, özetle şunları kaydetti:

YÜZDE 65’İ MEVZUATA AYKIRI

“Türkiye genelinde, 59 ilde 12 bin 684,25 hektar büyüklüğe sahip 568 bin 870 adet bağımsız birim ve 246 bin 686 adet yapıdan oluşan 269 adet alan, zemin durumu, üzerindeki yapılaşma veya toplam yapı sayısının en az yüzde 65’inin imar mevzuatına aykırı yapılardan oluşması sebebiyle, can ve mal kaybına yol açma riski taşıdığı gerekçesiyle ‘Riskli Alan’ olarak ilan edilmiştir. ‘Riskli Alanlar’da yer alan yaklaşık 568 bin 870 adet bağımsız birimden oluşan 246 bin 686 adet yapıya ilave olarak, 81 ilimizde 606 bin 843 adedi konut, 88 bin 102 adedi işyeri olmak üzere toplam 694 bin 945 adet bağımsız birimden oluşan 212 bin 37 adet yapı ‘Riskli Yapı’ statüsünde yenilenmektedir.”

İSTANBUL’DA 63 BİN 261 YIKIM

İstanbul’da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında toplam 66 adet riskli alan ve 48 adet rezerv yapı alanı belirlendiğini aktaran Kurum, “Toplam 72 bin 451 adet yapı (369 bin 563 bağımsız birim) riskli yapı olarak tespit edilmiş olup, bunlardan 63 bin 261 adet yapının (313 bin 759 bağımsız birim) yıkımı yapılmış, diğerlerinin ise tahliye ve yıkım işlemleri devam etmektedir. 81 ilimizde tespit edilen “Riskli Yapılar” ile “Riskli Alanlar” ve diğer kentsel dönüşüm alanlarında bulunan yaklaşık 1 milyon 400 bin adet birimin yenilenmesine yönelik uzlaşma, tasfiye, yıkım ve yapım faaliyetleri parsel bazında devam etmekte” diye konuştu.

3 BİN 180 KAMU BİNASINDA PROJE

Kamu tarafından gelen talepler üzerine kuramlara ait binalara yönelik güçlendirme çalışmalarının devam ettiğini aktaran Bakan Kurum, “Türkiye genelinde bugüne kadar toplam 3 bin 180 adet kamu binasında (5 milyon 567 bin 938 metrekare) deprem dayanımlarının belirlenmesi ve gerektiğinde güçlendirme projelerinin hazırlanması çalışmaları Bakanlığımız koordinasyonunda yapılmıştır” dedi.

YÜZDE 91’E ULAŞAN BAŞARI

Bakan Kurum sözlerini şöyle sürdürdü: “Bakanlığımızca 2009 yılında 19 pilot ilde 4708 sayılı Kanun kapsamında yapı denetim kuruluşlarının denetimi altında inşa edilen yapılar ile diğer 62 ilde 3194 sayılı İmar Kanununun öngördüğü fenni mesullerin denetimi altında inşa edilen yapılar arasında yapılan karşılaştırmada 4708 sayılı Kanuna tabi yapılarda, taşıyıcı sistemi yönünden statik-betonarme projeleriyle uyumu konusunda yüzde 91 ’e ulaşan başarı sağlanmış olduğu, yapı kalitesinin artmış olduğu görülmüştür. Ruhsat vermeye yetkili idarelere ait dosyalarda, ruhsat ve eklerine ilişkin belge ve projeler ile yapım sürecinde gerçekleştirilen işlere ilişkin belgelerin daha sağlıklı bir şekilde yer aldığı, beton basınç deneyleri ile çelik çubukları çekme deneylerinin yapılmış olduğu izlenmiştir. İmar planına, sığınak, yangın, otopark, özürlü standartları, enerji verimliliği yönetmeliklerine uyum konusunda belirgin bir düzeye ulaşıldığı, CE işaretli malzeme kullanımına büyük ölçüde uyulduğu da görülmüştür.”