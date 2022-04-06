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DEİK’ten ‘yeşil dönüşüm’ raporu

#DEİK#Sanayide Yeşil Dönüşümün Desteklenmesi#Rapor
DEİK’ten ‘yeşil dönüşüm’ raporu

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), ‘Sanayide Yeşil Dönüşümün Desteklenmesi’ raporunu yayınladı.

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Raporda Türkiye genelinde yeni yatırımlar için çevresel etkilere yönelik yeşil standartlar belirlenmesi ve Yeşil Mutabakat hedefleri ve karbon salım oranları göz önünde bulundurularak, yatırım planlamaları yapılması istendi.

Ayrıca Yeşil Mutabakat’a uyum amacıyla yapılacak yatırımlar için ulaşılabilir kredi imkânları ve teşviklerin sağlanması, Yeşil Mutabakat’a uyumun teşvik edilmesi için ihracat yapan sektörlere uluslararası alanda tanıtım reklamları kapsamında ilave destek sağlanması önerisinde bulunuldu. Yeşil teknoloji ve yeşil yatırımlara yönelik vergilerin yeniden yapılandırılması ya da vergi indirimi alternatiflerinin değerlendirilmesi de raporda yer aldı. Raporda Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın (AYM), Türkiye’yi sadece ekonomik boyutlar üzerinden değil; diplomasiden kültüre, sanayiden kalkınma stratejisine kadar uzanan farklı boyutlar üzerinden etkileyecek bir dönüşüm planı olduğu belirtildi.

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Raporda şu görüşlere yer verildi: “Firmaların, mutabakat gereği, üretim süreçlerinde dönüşüm adımları atması ve bu yönde yatırım yapması gerekmektedir. Önemli bir ihracat pazarı olarak AB ile ticaret yapan şirketler, rekabet açısından büyük olasılıkla dramatik bir değişiklik yaşayacaklardır.”

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