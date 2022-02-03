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DEİK’ten diplomasi atağı

#DEİK#Nail Olpak#Diplomasi
DEİK’ten diplomasi atağı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bu yıl dünyanın dört bir tarafını kapsayacak ticari diplomasi atağına hazırlanıyor.

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Bir grup gazeteciyle bir araya gelen (DEİK) Başkanı Nail Olpak, stratejik lobi faaliyetleri ile güçlerini artırdıklarına dikkat çekerek “Ticarette bizi bir üst lige taşımak için Türkiye’nin ve Türk iş dünyasının algısını değiştirecek çalışmalara imza atacağız. ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hedefimiz bulunuyor. TAİK ile yürüttüğümüz özel rapor kapsamında stratejik önceliğe sahip 6 ana sektör belirlemiştik. Pandemide bu alanlara 2 sektör daha ekledik. Şimdi de ABD’de, Türk iş dünyasının lobisini güçlendirecek yeni bir adım atıyoruz. ABD özelinde, Türk iş dünyamızı temsil edecek çok üst düzey bir isim ile çalışmaya başlayacağız. 

Türk iş insanlarımızın ABD’deki daimi yüzü olacak saygın bir isim ile görüşüyoruz. Ayrıca ABD’deki Türkiye ve Türk iş dünyası algısını çok daha üst seviyeye taşıyacak 100 etkili insanı bir araya getireceğiz. Almanya’daki ticari diplomasi faaliyetlerimizi başka bir boyuta taşımak üzere önemli bir stratejist ile anlaştık. Almanya’da 500 ayrı noktaya, bölgedeki lobicilik faaliyetlerimizi birlikte yürüteceğiz ismi bir mektupla bildirdik. Benzer çalışmaları Birleşik Krallık, Fransa, Rusya, Japonya ve Hindistan’da da yapacağız” dedi.

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Olpak, DEİK Yeşil Dönüşüm’ü hayata geçirdiklerini belirterek, “Yeşil Mutabakat ile ilgili belgeleri içeren bir “Külliyat”, AB’nin atacağı adımlara yönelik bir “Takvim”, sanayi şirketlerinin alması gereken tedbirleri değerlendirebilecekleri bir “Kontrol Listesi” ile sektör görüşlerini yansıtan “sanayi ve ülke stratejisine yönelik öneri listeleri” ve iş dünyası çatı kuruluşları ile şirketlerin süreci etkin bir biçimde yürütebilmeleri için “yönetişim modeli öneri paketi”ni de içeren “Sanayide Yeşil Dönüşüm” raporu çalışmamız var” dedi. Olpak, teknolojide uluslararası çalışmalara imza atacaklarını da ekledi.

75 MİLYON TL’LİK YENİ OFİS

SKYLAND İstanbul’da yeni bir ofis binası satın aldıklarını söyleyen Nail Olpak, “Yıllık faaliyetlerin yüzde 80’ini kendi merkezimizde yapacağız. Böylece maliyetlerimizde tasarruf sağlayacağız. Ofisimizi 75 milyon TL’ye satın aldık. Bu yatırım bize geri dönüşü 10 yıldan daha kısa. Ofis satın alımı için imkanımız vardı, ancak kasamızı ihtiyatlı bir seviyede tutmak için bir destek oluşturmaya karar verdik. Yönetim Kurulu olarak İş Konseyi Başkanlığına aday olmak isteyen iş insanlarımızdan da destek istedik” şeklinde konuştu.

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#DEİK#Nail Olpak#Diplomasi

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