Davos’ta Türk liderlerden ‘yeşil ekonomi’ mesajı

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Kamu, özel sektör, sivil toplum ve akademi dünyasından 3 bine yakın katılımcının bir araya geldiği Dünya Ekonomik Forumu 54. Yıllık Toplantısı’nda, küresel güvenlik sorunları, yeni istihdam fırsatları, iklim acil durumuyla mücadele ve yapay zekâ uygulamaları masaya yatırılırken, dünyanın ve insanlığın geleceği için çözüm önerileri tartışıldı.

Zirvede Türk iş dünyası da geniş katılımla temsil edildi. Sabancı Holding’di. Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, iki ayrı oturumda konuşmacı oldu. Alper, WEF İcra Kurulu Başkanı Mirek Dušek moderatörlüğünde gerçekleşen “Avrasya için Yeni Bir Şafak?” panelinde yaptığı konuşmada Türkiye’nin bölgedeki önemini özel sektör perspektifinden değerlendirdi. Cenk Alper, “Türkiye bu coğrafyanın en kilit ülkelerinden biri. Stratejik coğrafi konumunun yanında, aynı zamanda güçlü altyapısı, kaliteli iş gücü, dinamik nüfusu ve yatırımcılar için sunduğu yüksek potansiyel ile bölgede kalıcı kalkınmaya örnek teşkil eden, bölge ülkeleri için ‘kutup yıldızı’ görevi gören bir ülke” ifadelerini kullandı.



Sürdürülebilirliğe vurgu yapan Alper, “Özellikle Avrupa Yeşil Mutabakatı ile birlikte, sürdürülebilirlik yaklaşımı bölgedeki iş yapma kültürünün de ana belirleyicilerinden biri olacak. Bu noktada, Türk iş dünyasının ortaya koyduğu yaklaşım da bölgenin ekonomik kalkınması için kilit rol oynayacak” şeklinde konuştu.

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SU VERİMLİLİĞİ KİLİT KONU

Zirve kapsamında düzenlenen “İklim Değişikliğine Uyum için Yeni Uygulamalar” başlıklı oturumda konuşan Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, topluluğun 2050 yılında karbon nötr olma hedeflerine vurgu yaptı. “Su kıtlığı, iklim değişikliği kaynaklı en önemli problemler arasında yer alıyor” diyen Çakıroğlu, bu nedenle su verimliliğini artıracak projelerin hayata geçirilmesinin kritik öneme sahip olduğunun altını çizdi. Çakıroğlu, “Bu kapsamda suyun verimli kullanımına yönelik teknolojiler geliştiriyor ve tüm değer zincirimizde iklim değişikliğine uyum için gerekli adımların atılmasına öncülük ediyoruz” dedi.