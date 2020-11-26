DASK'tan 55 milyon liralık ödeme

İzmir’de 30 Ekim’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Doğal Afet Sigortaları Kurumu’na (DASK) 20 bini aşkın hasar ihbarı yapıldı.



AA muhabirinin DASK’ın internet sitesinden derlediği bilgilere göre, İzmir’de 30 Ekim’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından DASK, hasar ihbarlarını almaya ve hasar tespit çalışmaları için eksper görevlendirmelerini yapmaya başladı. Sonuçlanan başvurular için DASK ödemelerini yapmaya devam ediyor.



22 Kasım itibarıyla İzmir ve çevre illerden Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi için hasar ihbarı sayısı 20 bini aştı. Depremin ardından DASK tarafından 55 milyon TL ödeme gerçekleştirildi.



İZMİR’DE DEPREME KARŞI SİGORTALANAN KONUTLARIN ORANI YÜZDE 61’E YAKLAŞTI



DASK istatistiklerine göre, Türkiye genelindeki 17 milyon 682 bin 80 konuttan yüzde 56,60’ı, yani 10 milyonu aşkın konut, için deprem sigortası yaptırıldı.



Ülkede en yoğun kentleşmenin yaşandığı ve 6 milyon 14 bin 550 konutun yer aldığı Marmara, deprem sigortasına en fazla ilgi gösteren bölge oldu. Bölgede yüzde 68,10'luk oranla 4 milyon 93 bin 477 konutun Zorunlu Deprem Sigortası bulunuyor.



Marmara'yı yüzde 56,60 ile Ege, yüzde 52,50 ile İç Anadolu, yüzde 49,10 ile Doğu Anadolu, yüzde 48,60 ile Akdeniz, yüzde 44,80 ile Karadeniz, yüzde 44,80 Güneydoğu Anadolu takip ediyor.



İzmir’deki 1 milyon 120 bin 220 konuttan 681 bin 719’unun Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi bulunuyor. Depremin ardından İzmir’de depreme karşı sigortalanan konutların oranı yüzde 60,90’a yükseldi.



HASAR İHBARLARI ALODASK125 ÇAĞRI MERKEZİNE



DASK'ın resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruda, 30 Ekim ve sonrasında gerçekleşen İzmir depremlerinden sonra hasarlı binalara düzenlenecek sigorta poliçelerine ait hasarların teminat kapsamı dışında değerlendirileceği kaydedildi.



Bu arada, hasar ihbarları, AloDask125 çağrı merkezi veya "www.dask.gov.tr" internet sitesi üzerinden yapılabiliyor.