Danıştay Sirkeci ve Haydarpaşa garlarının ihalesini iptal etti

Danıştay 13. Dairesi, İstanbul Büyüşehir Belediyesi şirketlerinden oluşan konsorsiyumun elendiği Haydarpaşa ile Sirkeci Gar alanlarının kültür ve sanat etkinliklerinde kullanılması amacıyla kiraya verilmesine ilişkin ihaleyi iptal etti. Danıştay 13. Dairesi, İBB iştiraklerinin değerlendirilme dışı bırakılmasını, hukuka aykırı bulduğu, düzeltme yolu kapalı olan kararda, “İstanbul 11. İdare Mahkemesi’nin 4 Mart 2020 tarihli kararın bozulmasına, dava konusu işlemlerin iptaline ve ilk derece ve temyiz yargılama giderleri toplamının davalı idareden alınarak davacılara verilmesine” hükmetti.



ŞARTLAR İHLAL EDİLDİ

İBB iştiraklerinden olan konsorsiyum, her şirket için tek tek iş deneyimi belgesi verilmediği için elenmişti. Danıştay’ın kararında, “İBB’nin ortak girişim tarafından ihaleye teklif verilmesi hâlinde, her bir ortak tarafından, 4 milyon TL tutarında iş deneyim belgesi (ihaleye teklif veren ortak girişim dört şirketten oluştuğundan toplam 16 milyon TL) istenilmesinin rekabeti daraltan ve eşit yarışma şartlarını ihlâl eden bir düzenleme olduğu sonucuna varıldığı” görüşüne yer verildi. Kararda şöyle denildi:

“Davacı şirketlerin oluşturduğu ortak girişim tarafından verilen teklifin, bu şartı sağlamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması üzerine ihalede, geçerli tek teklifin kaldığı ve ihalenin de tek teklif üzerinden sonuçlandırıldığı görülmüştür. Bu itibarla, dava konusu ihalede hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.”

HEZARFEN DANIŞMANLIK ALMIŞTI

TCDD, Haydarpaşa ve Sirkeci garlarına ait yaklaşık 29 bin metrekarelik atıl halde bulunan depo alanlarını “ticari faaliyette kullanılmamak üzere” kiralamak amacıyla 4 Ekim 2019’de aylık kira bedeli 30 bin lira olarak ihale yapmıştı. Dört şirketin yer aldığı ihalede, finale İBB’nin iştirak şirketleri Kültür AŞ, İSBAK, Metro İstanbul ve Medya AŞ’den oluşan konsorsiyum ile Hezarfen Danışmalık Limited Şirketi kalmıştı.

İBB ÇAĞRILMADI

İBB konsorsiyumu, aylık 100 bin, Hezarfen Danışmanlık ise 300 bin TL teklif vermişti. 15 günlük sürecin sonunda toplantıya sadece Hezarfen Danışmanlık Şirketi davet edilmişti. Pazarlık toplantısı ardından, ihalenin 350 bin TL kira bedeli karşılığı söz konusu şirkete verildiği açıklanmıştı. Bu sonuç, pazarlık aşamasına davet edilmeyen İBB’ye faksla iletilmiş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da, sonuca itiraz edip, yargıya gideceklerini açıklamıştı.