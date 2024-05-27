Dakikada bir çelik tencere satıyor

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Mutfak kültüründeki bu gerçek, Türkiye’yi dünyanın en güçlü tencere üreticisi haline getirdi. Yılda 1 milyar doların üzerinde metal mutfak eşyası ihraç ediliyor. tencere üretiliyor. Bunların büyük bölümünü ise çelik tencereler oluşturuyor. Bu alanda sektöre imza atan markalarımızın tarihi yarım asrı devirdi.

1973’te Denizli’de küçük bir atölye olarak kurulan Emsan da bu markalardan biri. 2008’de Karaca Grup bünyesine katılan şirket, üç yıl önce de İstanbul Porselen’i satın alarak genişledi.

CARİ FAZLA VERİYOR

Türk mutfağının Çin ve Fransa’dan sonra dünyanın en güçlü üç mutfağından biri olduğunu belirten Emsan Genel Müdürü Hakan Zihnioğlu’na göre bu alandaki başarı, yemek kültürüyle ilgili tarihe dayanıyor. Önceki gün ekonomi yazarlarıyla bir araya gelen Zihnioğlu, mutfak gereçleri pazarıyla ilgili ilginç bilgiler verdi. Mutfak gereçleri alanında Türkiye’nin dünyanın dokuzuncu pazarı olduğunu söyleyen Zihnioğlu, “Cari fazla veren bir sektörüz. 7.5 milyar dolarlık hacmimiz var, 4 milyar dolar da cari fazlamız var” dedi.

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ESKİ SAHANLAR TENCERE OLDU

Çelik tencerede Türkiye’nin büyük üretici olması, hammadde sorunu yaşamamasına neden oluyor. Zihnioğlu, “Büyük çaplı alımlar yaptığımız için fiyat avantajımız da oluyor. Dolayısıyla çelik tencere enflasyonu yüzde 40’larda” bilgisini verdi. Sektörün gündemi ise, sosyolojik değişimin etkisiyle küçülen tencereler. Zihnioğlu, “Aileler küçüldü. İki çocuk olan ev az. Eskisi gibi kocaman tencereler kaynamıyor. Ama Türk ailesi tencere yemeğinden vazgeçmiyor. Boyutlar küçüldü. 16, 18, 20 cm’lik tencereler var artık. Eski sahanlar tencere oldu. Yine de aşure, reçel, sos kaynatmak için her ev 32-34 cm çapında bir tencereyi mutfağında bulunduruyor” diye konuştu.

Zihnioğlu pazar hakkında şu bilgileri verdi: “TÜİK verilerine göre 26 milyon hane var. Yılda 1 milyon yeni hane açılıyor. Bunun 400 bini evliliklerden, 200 bini boşanmalardan kaynaklanıyor. Bir de yazlık, öğrenci evi gibi ikinci evler var. Biz Türkiye’de 80 milyon adet çelik mutfak gereci olduğunu tahmin ediyoruz. Ayrıca yaklaşık 4.5 milyon adetlik de yenileme pazarı var.”