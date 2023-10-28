Dağcılardan Cumhuriyet mesaisi

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Cumhuriyetimizin 100. yılına özel yüksek binalar, gökdelenler Türk bayrakları ile giydirilmeye başlandı. Bu hizmeti ise endüstriyel dağcılar veriyor. Özellikle büyükşehirlerde sayıları gittikçe artan gökdelenlere bu hizmeti veren dağcıları araştırdık. Dağcılar cumhuriyetin 100. yılına özel 29 Ekim kutlamaları kapsamında bayrak astıklarını ve dağcılık mesleğine ilginin artarak devam ettiğini belirtti. Günlük ortalama 4.500 TL yevmiye ile çalışan dağcılar projeye ve işin zorluğuna göre fiyatların değiştiğini söylüyor. Olimpos Endüstriyel Dağcılık firmasının sahibi İsmail Atmaca, Finans Merkezi’ne cumhuriyete özel bayrak astıklarını söyledi. Atmaca, “Büyük bayrak kullanan binalar dağcılardan destek alıyor. İstanbul Ataşehir’de bulunan Finans Merkezi’ne bu desteği verdik. 28 Ekim’de de Finans Merkezi’ne 29 Ekim için bir bayrak asımı yapacağız. Geçen sene de yapmıştık” dedi. Atmaca, “Yapılan işlemin zorluğuna göre fiyat veriyoruz. Projeye göre en az 4-5 kişi çalışıyor. Ama her bina bayraklarını dağcılara astırmıyor. Kendileri asmaya çalışıyor” bilgisini verdi.





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FİNANS MERKEZİNİN İŞÇİLİĞİ DAĞCILARDAN

Aycan Endüstriyel Dağcılık kurucusu İdris Aycan da cumhuriyete özel bayrak asan dağcılardan. Maslak’ta bir gökdelene bayrak asımı gerçekleştirdiklerini söyleyen Aycan, sektörde talebin çok yoğun olduğunu ve giderek arttığını söyledi. Aycan, “Özellikle Ataşehir’de bulunan Finans Merkezi’nin işçiliğini yüzde 70 oranında dağcılar sağlıyor” dedi.

CUMHURİYETE ÖZEL İNDİRİM

İzmir’de ECS Endüstriyel Dağcılık şirketinin sahibi Süleyman Kapan ise 35 yıldır bu işi yapıyor. Cumhuriyetin 100. yılına özel bayrak asma çalışmaları yaptıklarını belirten Kapan, “Yakın zamanda bir otele bayrak asımı gerçekleştireceğiz. Cumhuriyete özel indirimlerimiz de oluyor” diye konuştu. Sektör hakkında da bilgi veren Kapan, “Zor ama sürekli büyüyen bir sektörün içindeyiz. İzmir gittikçe gökdelen oluyor. Tüm Ege Bölgesine hizmet veriyoruz. En büyük sıkıntımız personel bulmak. Dağcıların 50-60 kilo civarında olması gerekiyor. Bu yüzden Türkiye’de dağcı bulmak zor. Pakistan ve Uzak Doğu bu işi iyi yapıyor” dedi. Cepheye ve binanın yüksekliğine göre fiyatların değiştiğini belirten Kapan, “Yevmiye sistemiyle çalışılıyor. Bir projede 4-5 dağcı oluyor. 4.500 günlük ücreti var dağcıların” diye konuştu.

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İSTANBUL’DA YÜZDE 40 CAM TEMİZLİĞİ

Dağcılıkla ilgili bilgi veren İsmail Atmaca, “Binalarda bakım onarım teknik işler yapıyoruz. Dağcılar İstanbul’da yüzde 40-50 cam temizliği yapıyor. Çünkü İstanbul’da çok fazla yüksek yapı var. Ama şantiyelerden daha çok para kazanıyoruz. Sadece cam temizliği değil; rüzgâr türbinleri, köprüler, havalimanları, termik santrallar gibi yüksek çalışmaların hepsinde dağcılar olarak yardımcı oluyoruz. Sektör 4-5 senedir önemli bir büyüme gösterdi. Sektörde iş bulma imkânları da yüksek. 1 haftalık bir eğitim süreci var. Eğitim İngiltere formatlı, İngiltere’den bir hoca geliyor ve not veriyor. Sınavı geçen uluslararası bir belgeye sahip oluyor” ifadelerini kullandı.

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GÖKDELENİ KAPLAYAN BAYRAK 80 BİN TL

30 yıldır kurumlar için bayrak üretimi yapan Rakotek Bayrak şirketinin sahibi Ali Öksüz, hiçbir Cumhuriyet Bayramı’nda görmedikleri bir taleple karşılaştıklarını belirtti. “Son üç gündür yok satıyoruz. Bütün rafları boşalttık. 30 yıldır bu işin içindeyim. Özel amblemli bayrak yapıyoruz. Ben böyle bir yoğunluk 30 senedir görmedim. 100. yılda yoğun bir teveccüh ile karşı karşıyayız” diyen Öksüz, kendi kapasiteleri yetişmeyince kırtasiyelere bayrak üretimi yapan küçük firmalara gittiklerini anlattı. Öksüz, “Meslektaşlarımızdan destek istedik ama onlar da birini gönderin bulursanız alın dedi. İmalatçılara gönderdiğimiz çalışanlarımız zar zor bulabildikleri kadar bayrak alıp geldiler” dedi. Son bir haftadır fabrikada sabahladıklarını belirten Öksüz’ün verdiği bilgilere göre çok katlı bir plazayı kaplayacak bayrağın fiyatı ortalama 80 bin TL. Öksüz, binanın boyutuna göre 1.000 TL’ye de bayrak sattıklarını ifade etti.