D-Smart GO, T10X kullanıcılarının hizmetinde

Haberin Devamı

Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg ile D-Smart GO, güçlerini birleştirdi. D-Smart GO, 100’ü aşkın canlı TV kanalı Togg’un dijital deneyim platformu Trumore’un uygulama mağazası Tru.Store üzerinden T10X kullanıcılarıyla buluştu. Böylelikle, Türkiye’de ilk kez Togg T10X’in sınıfının en büyük bilgi&eğlence ekranından D-Smart Go ile canlı TV kanalları izlenebilecek.

Akıllı yaşam çözümlerini Trumore dijital platformu üzerinden kullanıcılarla buluşturan Togg, konforlu ve keyifli bir yolculuk deneyimi için güçlü iş birliklerine devam ediyor. Türkiye’nin öncü yayın platformu D-Smart GO ile iş birliği yapan Togg, en sevilen filmler, tüm dünyada ses getiren diziler, birbirinden heyecanlı spor karşılaşmaları, belgeseller, haber, yemek, çocuk, müzik, ulusal kanallar ile D-Smart GO’ya özel kanalları T10X yolcuları için Tru. Store’da kullanıma sundu. Bu sayede T10X kullanıcıları, her ay yüzlerce yeni film, dizi, belgesel ve çocuk içeriklerini izleyebilecek ve canlı yayınları 72 saate kadar geri alabilecek. D-Smart GO’yu Trumore uygulaması üzerinden aktif hale getiren Togg kullanıcıları, 12 ay boyunca bu hizmetten ücretsiz olarak yararlanabilecekler.

Haberin Devamı

HAREKET HALİNDE YAYIN YOLCU EKRANINDAN SÜRÜYOR

Keyifli bir yolculuk deneyiminde güvenlikten ödün vermeyen T10X akıllı cihazında kullanıcılar, D-Smart GO’yu sadece park halindeyken izleyebilecek. Cihazın hareketiyle birlikte ekran kapanacak ve yayın yolcu ekranından devam edecek.

TOGG HAKKINDA

Togg, fikri mülkiyet haklarına Türkiye'nin sahip olduğu, küresel ölçekte rekabet edecek global USECASE Mobility®️ markasıdır. 25 Haziran 2018’de kurulan Togg, Anadolu Grubu Holding A.Ş., BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş., Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., Zorlu Holding A.Ş. ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin güç birliğiyle çalışmalarını sürdürmektedir.

Haberin Devamı

Togg alt markaları Trugo ve Trumore’la birlikte, akıllı ve bağlantılı otomobiller etrafında oluşturduğu ekosistem dahilinde yeni teknolojiler, hizmetler, kullanıcı deneyimleri ve yeni iş modelleri geliştirmektedir. C segmentindeki ilk akıllı cihaz olan T10X’in pazara sunulmasından sonra yine C segmentindeki T10F üretim sırasına girecek. Marka takip eden yıllarda aynı DNA’yı paylaşan yeni modellerle 2030 yılına kadar 1 milyon adet doğuştan elektrikli akıllı cihaz üretmeyi planlıyor.