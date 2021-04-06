D-8 ülkelerine Pekcan’dan ‘dijital işbirliği’ çağrısı

Pekcan, 10’uncu D-8 Dakka Zirvesi kapsamında çevrim içi düzenlenen D-8 İş Forumu’na katılarak konuşma yaptı.

BÜYÜK POTANSİYEL

Pekcan, D-8’in kuruluşundan beri işbirliği yapılmasının ve aynı zamanda İstanbul Deklarasyonu hedeflerine yönelik çalışmanın destekçisi olduklarına işaret ederek, “Koronavirüs salgınının olumsuz etkileri karşısında ülkelerin uyum içinde hareket etmesi ve kaynaklarını bir havuzda toplaması her zamankinden daha hayati. Aşıların uygun maliyetli şekilde istisnasız olarak her ülkeye dağıtımının sağlanmasına yönelik girişimleri destekliyoruz” dedi. Uluslararası ticaretin yapıcı şekilde sürdürülmesi gerektiğine inandığını aktaran Pekcan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “D-8 ülkeleri, yaklaşık 4 trilyon dolar gayri safi yurtiçi hasılaya sahip. Bu ülkeler, enerji dışında İslam İşbirliği Teşkilatı üyelerinin ihracatının neredeyse yüzde 90’ını gerçekleştiriyor. Bu, büyük bir ekonomik potansiyele işaret ediyor. Şu anda D-8’in toplam ticaret hacmi 1.6 trilyon dolar ve sadece yüzde 6.5’i D-8 içi ticaretten kaynaklanıyor. Dolayısıyla ticari ilişkilerimizi geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Özellikle D-8 içinde 500 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşma hedefi yönünde çalışmalıyız. 6’ıncı D-8 Zirvesi’nde 500 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi belirlenmişti.” Bakan Pekcan, D-8 Tercihli Ticaret Anlaşması’nın ticari ilişkilerin geliştirilmesinde önemli bir araç olabileceğine ve Türkiye’nin bu anlaşmayı taahhütlerine göre uyguladığına dikkati çekerek, “Diğer ülkeleri de görmek isteriz. Özellikle Bangladeş, Endonezya, Nijerya ve Pakistan’ın da uygulama aşamasına mümkün olan en kısa sürede dahil olmasını bekliyoruz” diye konuştu.

KİLİT ALANLAR

Dijital ekonomi, dijitalleşme ve e-ticaret gibi kilit alanlarda da işbirliği yapılması gerektiğine işaret eden Pekcan, Türkiye olarak bu tür yenilikçi alanlarda D-8 ile ortak çalışmalar yapmaya hazır olunduğunu söyledi. Pekcan, ticaretin kolaylaştırılması ve gümrük konularındaki işbirliğine de değinerek, D-8 ülkelerinin bu konularda teknik işbirliği yaparak ticaret ve gümrük işlemlerini uyumlaştırabileceğini söyledi.

TİCARET HACMİ YETERLİ DEĞİL

Forumda konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da D-8 üyesi ülkeleri arasındaki ticaretin sadece 110 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirterek şunları söyledi: “Bu miktar yeterli değil. Ülkelerimiz arasında daha iyi ticaret ve yatırım ortamına ihtiyacımız var. Tercihli ticaret anlaşmamızın kapsamını genişletmemiz gerekiyor. Bu anlaşmaya üye ülkelerimizin tam katılımının olması gerekiyor. Daha iyi fiziksel ve yasal altyapıya ihtiyacımız var.”

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