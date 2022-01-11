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Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nden Ar-Ge ziyareti

#Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi#Ar-Ge#Prometeon Tyre Group
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nden Ar-Ge ziyareti

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu ve beraberindeki heyet, Prometeon Tyre Group’un Kocaeli fabrikasını ve yeni Ar-Ge Merkezi’ni ziyaret etti.

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Ziyarette Dağlıoğlu’na Özel Kalem Müdürü Bilal Uyar, Proje Müdürü Mustafa Erdönmez ve Analist Onur Kanan eşlik etti. A. Burak Dağlıoğlu, “150 yıl önce İtalya’da doğmuş Pirelli markası da yaklaşık 60 yıldır ülkemizde üretim yapıyor. Son yıllarda Türkiye, uluslararası yatırımcılar için bir üretim merkezi olmanın yanı sıra Ar-Ge, tasarım, lojistik, eğitim ve yönetim merkezi olarak da öne çıkıyor. Bugünkü ziyaretimizde Prometeon Türkiye’nin TÜBİTAK ve Kocaeli Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştirdikleri Ar-Ge çalışmalarında yenilikçi teknolojileri geliştirdiklerini gözlemledik ve bununla gurur duyduk” dedi. Prometeon Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Lale Cander ise şunları söyledi: “Kocaeli fabrikamızda 15 milyon dolarlık Prometeon Ar-Ge Merkezi yatırımımızla, Türkiye’nin Prometeon Grubu’ndaki rolü daha da önem kazanıyor. Sürdürülebilirliği her zaman gündeminde tutan ve bunu inovatif çözümlerle destekleyen Prometeon Tyre Group, Prometeon Türkiye Ar-Ge Merkezi’nde yakıt tüketimini ve CO2 emisyonlarını azaltan yeni lastik teknolojileri geliştirmek için çalışıyor. Ayrıca gelecek 10 yıldaki araçlar, hidrojen ve elektrikli motorlar için orijinal ekipman üreticisi olan ağır vasıta ve şehir içi otobüs üreticileri ile ortak çalışmalar yürütmek de önem verilen konular arasında yer alıyor.”

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#Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi#Ar-Ge#Prometeon Tyre Group

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