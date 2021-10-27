Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Gelişmiş ülkelerde faiz enflasyonun altında

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Oktay şöyle devam etti:

DOLARIN DEĞERLENMESİ PEK ÇOK ÜLKE GİBİ BİZİ DE ETKİLEDİ

“Salgının etkileriyle enflasyonun tüm dünyada bir yükseliş trendinde olduğunu görüyoruz. Ancak enflasyonun artıyor olması Merkez Bankalarının illa ki enflasyon üzerinde bir politika faizi uygulaması anlamına gelmiyor. Örneğin, gelişmiş ülkelerin çoğunda, hemen hemen hepsinde politika faizleri enflasyonun oldukça altındadır. ABD’de yüzde 5.4 enflasyon varken, politika faizinin yüzde 0.25 olduğunu görüyoruz. Bu örneğe Kanada, Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere ve Japonya gibi birçok ülkeyi dâhil edebiliriz. Gelişmekte olan ülkeler açısından da benzer bir durum söz konusu.

Örneğin Brezilya’da yüzde 10.25 enflasyona karşılık faizin yüzde 6.25, Meksika’da ise enflasyon yüzde 6 iken faizin yüzde 4.75 olduğunu görüyoruz. Yine Hindistan’da politika faizi enflasyonun altında. Bağımsız karar alan Merkez Bankası’nın faiz kararını eleştirmeden önce dünyadaki benzer uygulamaları da görmekte fayda var. Kur hareketleri konusuna değinecek olursak; Doların ABD’nin tahvil alımlarını yakın zamanda azaltmaya başlayacağının netleşmesiyle ve faiz artırım kararı ile birlikte diğer ülke para birimleri karşısında değerlendiği bir dönemde bulunmaktayız. Bu durumdan pek çok ülke gibi bizim de etkilendiğimiz bir gerçektir.”

ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE İÇİN 10 UÇAK VE 55 HELİKOPTER KİRALANACAK

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Orman yangınlarının kısa sürede kontrol altına alındığını ve hasar tespit çalışmalarının hızlıca tamamlandığını belirten Oktay, bu illere yaklaşık 37 milyon lira Afet ve Acil Durum Faaliyetleri Ödeneği gönderildiğini kaydetti. Oktay, devletin tüm imkânlarıyla birlik ve beraberlik içerisinde yangınla mücadele ederken bir yandan da dezenformasyon ve algı operasyonları ile de mücadele etmek zorunda kaldığını dile getirdi. Yangınların kontrol altına alınmasıyla bu suni kampanyanın da söndüğünü ve planlayıcılarıyla birlikte tarihe karıştığını belirten Oktay, yürütülmeye çalışılan algı operasyonlarının da vatandaşlar nezdinde hiçbir karşılığının olmadığını ifade etti. Oktay, “2022 yılında 10 uçak ve 55 helikopter kiralaması yaparak orman yangınlarıyla mücadele kapasitemizi artırmaya devam edeceğiz” dedi.