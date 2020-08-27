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Ekonomi
Reuters
Haber Giriş: 27.08.2020 - 07:48 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Limit 40 milyon liraya çıktı

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Dost ve müttefik devletlere anlaşma akdedilmeden verilecek parasal yardım limiti 40 milyon TL çıkarıldı.

Dost ve müttefik devletlere anlaşma akdedilmeksizin, mal ve hizmet hibesi veya mübadelesi şeklinde verilecek yardımın parasal limiti 20 milyon TL'den 40
milyon TL'ye çıkarıldı.

Cumhurbaşkanlığı'nın konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Bu limit, 25 Aralık 2019'da yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 20 milyon liraya çıkarılmıştı. 

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