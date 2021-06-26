Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023’te rahatlığımız çok daha artacak

Erdoğan, “Boru hatlarına bağlı kalmadan doğalgaz kullanmamıza imkan sağlayacak Ertuğrul Gemisi, özellikle kış aylarındaki dalgalanmalara karşı ülkemize önemli esneklik kazandıracaktır” dedi. Erdoğan, Yeni Hatay Stadı’nda düzenlenen BOTAŞ Ertuğrul Gazi Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Tesisi Hizmete Alımı, MOBSAN Sanayi Sitesi ve yapımı tamamlanan projelerin açılış töreninde yaptığı konuşmada özetle şu mesajları verdi:

TAŞKINLARA KARŞI KORUYACAK

“Şimdi gelirken görüyorum maalesef çakılı bir çivi yok, atılan bir adım yok. Biz eserlerimizle konuşuruz, onlar ise sadece laf ederler. Unutmayın eşek ölür, kalır semeri, insan ölür, kalır eseri. Şehrimizde 585 bin dekar araziyi sulayacak, çiftçilerimizi 451 milyon lirayı aşkın gelir artışı sağlayacak, 52 binden fazla kişiye istihdam temin edecek Reyhanlı Barajı hayatın gelişmesine büyük katkı sağlayacak. Bu baraj, Amik Ovası ve Hatay şehrimizi taşkın afetine karşı koruyacaktır. Herhangi bir risk halinde Afrin ve Karusu Çaylarının taşkın sularını, Reyhanlı Barajı’na aktarabileceğiz. Böylece hem 200 bin dekar araziyi taşkından koruyacağız hem de her damla suyu verimli kullanmış olacağız. Karasu Kanalı’nın bir an önce tamamlanmasını sağlayacağız. Yeni barajlarla beraber, kapalı su dağıtım sistemleriyle beraber, su sıkıntılarını tamamıyla çözme noktasına geliyoruz. Bu ülkede Hatay işgalin acısını, özgürlüğün tadını, vatan hasretinin ne demek olduğunu çok iyi bilir. Hizmete alınma sevincini birlikte paylaşacağımız bir başka önemli yatırım BOTAŞ’ın Dörtyol terminalindeki yüzer LNG depolama ve gazlaştırma tesisine sahip Ertuğrul Gemisi’dir. Kendi sınıfında son teknolojide inşa edilen Ertuğrul Gemisi ihtiyaca göre Dörtyol veya Saros terminallerinde günlük 28 milyon metreküp kapasitesiyle gazlaştırma işlemi yapabilecek.

YÜZDE 10’UNU KARŞILAYACAK

Kendi bayrağımızla hizmet verecek Ertuğrul’un başka özelliği de kamyon, tank ve gemilere doğrudan yükleme yapabilme kabiliyetine sahip olmasıdır. Uzunluğu bin 295 metre, genişliği 46 metre olan bu gemi gazlaştırma kapasitesi itibariyle, ülkemizin doğalgaz ihtiyacının yüzde 10’dan fazlasını karşılama imkanına sahiptir. Boru hatlarına bağlı kalmadan doğalgaz kullanmamıza imkan sağlayacak Ertuğrul Gemisi, özellikle kış aylarındaki dalgalanmalara karşı ülkemize önemli esneklik kazandıracaktır. Karadeniz’de keşfettiğimiz doğalgazı 2023 yılından itibaren kullanmaya başladığımızda, bu konudaki rahatlığımız çok daha artacaktır. BOTAŞ vasıtasıyla ülkemize kazandırdığımız bu yatırımın hayırlı olmasını diliyorum. Bir başka eser Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi sitesidir. Şehrin muhtelif bölgelerinde çağa da uygun olmayan yerlerde çalışan mobilyacılarımız, toplam 200 bin metrekare kapalı alana sahip bu sitede, en modern şartlarda üretime devam edecektir.”

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın