CTE katip alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? 160 katip alımı yapılacak

CTE katip alımı sonuçları ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Adaylardan merkezi sınavdan aldıkları puana göre en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının yirmi (20) katı 18x20=360 aday ile son sıradaki aday ile KPSS puanı ile aynı olan adaylar uygulamalı sınava çağrılacakt. Yayımlanan kılavuz içerisinde uygulama sınavına katılacak ceza infaz kurumu kâtibi adaylarının sözlü sınavdan önce 12 Şubat 2021 Cuma günü yayınlanacağı duyuruldu.

CTE KATİP ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Uygulama sınavına katılacak ceza infaz kurumu kâtibi adaylarının sözlü sınavdan önce 12.02.2021 tarihinde ilgili Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıkları ve varsa ilgili sınav komisyonunun bağlı olduğu Cumhuriyet başsavcılığı resmi internet sitelerinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

CEZA İNFAZ KURUMU KÂTİPLİĞİ UYGULAMA SINAV TARİHİ

22.02.2021 tarihinde adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıklarının tespiti için uygulama sınavı yapılacaktır. Belirtilen günde uygulama sınavının bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir. Ceza İnfaz Kurumu Kâtipliği uygulama sınavında kullanılacak sınav metinleri uygulama sınavından en az bir hafta önce Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde ilân edilecektir.

SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

Ceza infaz kurumu kâtipliği sözlü sınavı 31.03.2021 ve devam eden günlerde yapılacaktır. Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek ilan edilecektir.